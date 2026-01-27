Le S&P 500 atteint un niveau record grâce aux bénéfices des entreprises ; les tarifs de l'assurance-maladie frappent les assureurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,63%, S&P 500 en hausse de 0,52%, Nasdaq en hausse de 1%

*

Les assureurs santé en baisse suite à une proposition décevante de Medicare Advantage

*

General Motors progresse grâce à un bénéfice de base plus élevé au 4ème trimestre

*

Boeing réalise un bénéfice au 4ème trimestre, les actions augmentent

(Mise à jour des cours en début d'après-midi et des commentaires des analystes) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 a touché un record et étendu ses gains à une cinquième séance mardi, alors que les investisseurs ont passé au crible une série de résultats, tandis qu'une proposition de paiement Medicare Advantage de l'administration Trump a fortement fait baisser les assureurs de santé.

Le S&P 500 se trouve maintenant à environ 15 points de la barre des 7 000 points, une marque que les analystes considèrent comme une poche potentielle de résistance technique.

Pendant ce temps, le Nasdaq a touché un plus haut de près de trois mois alors que les bénéfices ont pris le devant de la scène.

L'entreprise phare United Parcel Service UPS.N a prévu des revenus plus élevés pour 2026, et a augmenté de 4,8 %. Son homologue FedEx FDX.N a ajouté 3 %.

Les résultats des transporteurs de colis sont souvent utilisés comme un baromètre clé pour évaluer la santé économique des États-Unis.

Boeing BA.N a enregistré un bénéfice au quatrième trimestre et a gagné 1%, tandis que General Motors GM.N a progressé de 9,2% après avoir annoncé une hausse de son bénéfice de base au quatrième trimestre.

Dans les compagnies aériennes, American Airlines

AAL.O a chuté de 3,6 % malgré des prévisions de bénéfices pour 2026 supérieures aux estimations. JetBlue JBLU.O a chuté de 6 % en raison d'une perte trimestrielle plus importante que prévu.

Les compagnies aériennes sont confrontées à des annulations massives provoquées par des conditions météorologiques hivernales sévères sur la côte Est des États-Unis.

Le Dow Jones a pris du retard, sous la pression d'une chute de 18,7 % de UnitedHealth UNH.N après que l'administration Trump n'a proposé qu'une augmentation modeste des taux de paiement de l'assureur Medicare .

La proposition a assombri les prévisions de l'assureur pour le bénéfice ajusté de 2026, qui était supérieur aux attentes des analystes. Ses pairs Humana HUM.N et CVS CVS.N ont chuté de 19,6% et 12,2%, respectivement.

À 11:31 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 310,30 points, ou 0,63%, à 49 102,10, le S&P 500 .SPX a gagné 36,37 points, ou 0,52%, à 6 986,60 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 238,19 points, ou 1,01%, à 23 839,55.

LE TEST DES BÉNÉFICES DU 7EME TRIMESTRE

La plupart des valeurs technologiques ont prolongé leurs gains de lundi, Apple AAPL.O et Broadcom AVGO.O gagnant 2% chacun, tandis que Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O gagnaient 1,8% chacun. Amazon AMZN.O a gagné plus de 1%.

Meta META.O , Microsoft et Tesla TSLA.O publient leurs résultats mercredi, donnant le coup d'envoi aux résultats des "Sept Magnifiques", qui mettront à l'épreuve le commerce de l'IA qui a soutenu le rallye de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Les signes d'engorgement du marché de l'IA ont récemment stimulé une rotation vers les petites capitalisations et d'autres parties sous-évaluées du marché.

L'indice Russell 2000 a progressé de plus de 7 % et l'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY de plus de 6 % ce mois-ci, contre un gain de 2 % pour l'indice de référence S&P 500.

"Nous avons l'occasion de voir si les investisseurs sont d'accord avec l'augmentation des dépenses CapEx pour poursuivre le rêve de l'IA. Meta n'a pas été récompensée pour l'augmentation de ses dépenses d'investissement", a déclaré Art Hogan, stratège de marché chez B. Riley Wealth.

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Sur les 64 qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le secteur plus large des technologies de l'information

.SPLRCT a augmenté de 1,8%, Corning GLW.N ayant fait un bond de 15% pour atteindre son plus haut niveau depuis 2000. Le fabricant de verre Gorilla a signé un accord avec Meta d'une valeur de 6 milliards de dollars pour des câbles de fibre optique dans les centres de données de l'IA.

FED WATCH

La Réserve fédérale entame sa réunion de deux jours mardi, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale laisse ses taux d'intérêt inchangés. L'attention se portera sur les orientations des décideurs politiques, les traders étant attentifs à tout signal concernant les perspectives de leadership de la Fed.

"Nous cherchons à savoir qui sont les dissidents du point de vue du vote, ce qui nous donnera des indications sur le degré de consensus entre les membres sur l'état de l'économie", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement principal chez Allianz investment management.

Pendant ce temps, la confiance des consommateurs américains s'est détériorée de manière inattendue en janvier, tombant à son plus bas niveau depuis 2014.