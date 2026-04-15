Le S&P 500 atteint son premier record intrajournalier depuis la guerre entre les États-Unis et l'Iran

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Le S&P 500 .SPX a atteint mercredi un record intrajournalier, le premier depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran, alors que les espoirs d'une désescalade dans la guerre et les prévisions de bénéfices solides ont attiré les investisseurs vers les actifs à risque.

Le fait d'atteindre un nouveau record au cours d'une crise géopolitique active a marqué un changement dans le positionnement du marché, les opérateurs semblant plus disposés à évaluer des risques d'escalade moins graves, du moins à court terme.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre pourraient bientôt reprendre et aboutir à un accord, après l'échec des pourparlers du week-end à Islamabad.

Les marchés boursiers avaient fortement chuté le mois dernier lorsque les hostilités ont éclaté, provoquant un choc historique sur les marchés pétroliers et ravivant les inquiétudes concernant l'inflation et les perspectives des taux d'intérêt américains.

Le S&P 500 a perdu jusqu'à 9 % après l'éclatement du conflit, le 28 février, mais n'a pas réussi à confirmer une correction. Le Nasdaq .IXIC et le Dow Jones Industrial Average .DJI ont tous deux confirmé une correction, généralement définie comme un indice clôturant au moins 10 % en dessous d'un récent record.

Les marchés ont également été soutenus par les attentes d'une forte saison de bénéfices des entreprises. Les dirigeants des grandes banques ont déclaré que le consommateur américain restait résilient malgré le choc pétrolier, et que le pipeline d'opérations et d'introductions en bourse était solide.

Les analystes s'attendent à ce que les sociétés du S&P 500 gagnent 605,1 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de l'année, contre 598,7 milliards de dollars prévus au début du trimestre, selon les données compilées par LSEG.

Plusieurs maisons de courtage ont vu dans ce repli une occasion d'acheter des actions à bon compte , le conflit ayant ramené les valorisations à des niveaux plus raisonnables.

Mais la perspective d'une nouvelle escalade du conflit continue de se profiler, et toute flambée est susceptible de mettre à l'épreuve la confiance récente du marché.

Et même si les risques liés à la géopolitique s'estompent, les préoccupations qui dominaient le sentiment avant la guerre pourraient réapparaître, en particulier les craintes de perturbations liées à l'intelligence artificielle.

Les sociétés de crédit privé ont également été confrontées au risque de rachat, les investisseurs nerveux se dirigeant vers la sortie.