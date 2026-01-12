Le Royaume-Uni va accélérer la mise en vigueur d'une loi criminalisant la création de "deepfakes" sexuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne mettra en vigueur une loi criminalisant la création d'images intimes non consensuelles cette semaine, a déclaré la ministre de la technologie Liz Kendall au parlement lundi, après que le régulateur Ofcom a lancé une enquête sur le X d'Elon Musk.

Mme Kendall a déclaré que la loi rendrait illégale la fourniture par les entreprises d'outils conçus pour créer de telles images.