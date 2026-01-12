Le Royaume-Uni va accélérer l'adoption d'une loi criminalisant la création de "deepfakes" sexuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne mettra en vigueur une loi criminalisant la création d'images intimes non consensuelles cette semaine, a déclaré la ministre de la technologie Liz Kendall au parlement lundi, après que l'autorité de régulation Ofcom a lancé une enquête sur le X d'Elon Musk.

Mme Kendall a déclaré que la loi rendrait illégale la fourniture par les entreprises d'outils conçus pour créer de telles images. Elle a déclaré que les mesures prises la semaine dernière par X pour limiter l'accès à cette fonction de création d'images aux seuls abonnés payants n'allaient pas assez loin.

"Il ne s'agit pas d'images inoffensives. Ce sont des armes d'abus, visant de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles", a-t-elle déclaré au Parlement.

Mme Kendall a également déclaré que le gouvernement réexaminerait sa décision de continuer à utiliser X comme moyen de communication.