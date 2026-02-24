Le Royaume-Uni sanctionne l'assureur néo-zélandais Maritime Mutual après un rapport de Reuters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Maritime Mutual aux paragraphes 7 à 10) par Paul Carsten et Lucy Craymer

La Grande-Bretagne a sanctionné mardi Maritime Mutual, l'assureur maritime basé en Nouvelle-Zélande qui a fait l'objet d'un rapport spécial de Reuters sur la façon dont il a contribué au commerce de dizaines de milliards de dollars de pétrole iranien et russe.

"(Maritime Mutual) est ou a été impliquée dans l'obtention d'un avantage de la part du gouvernement russe ou dans le soutien de celui-ci en exerçant des activités dans un secteur d'importance stratégique pour le gouvernement russe, à savoir le secteur énergétique russe", a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué .

Reuters a rapporté en octobre que Maritime Mutual avait assuré des navires de ce que l'on appelle la flotte fantôme - des centaines de pétroliers appartenant à différentes entreprises qui transportent des cargaisons sanctionnées en provenance de pays tels que l'Iran, la Russie et le Venezuela, en dissimulant leurs activités commerciales au moyen de fausses localisations, de faux documents et de faux noms.

La compagnie a assuré à un moment donné près d'un pétrolier sur six de la flotte fantôme sanctionnée par les gouvernements occidentaux, notamment les États-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni, a constaté Reuters.

Les sanctions britanniques imposées à Maritime Mutual Insurance Association, la principale entreprise de la société basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, comprennent un gel des avoirs et une disqualification des administrateurs. Maritime Mutual Association Limited, une société affiliée à Gibraltar, a également été sanctionnée.

Le Trésor britannique a délivré une licence, qui expire le 9 avril, autorisant la liquidation des polices d'assurance souscrites par les entités de Maritime Mutual et leurs filiales avant l'annonce des sanctions.

"Le conseil d'administration de Maritime Mutual Insurance Association (MMIA) est en profond désaccord avec la décision du ministère britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) de désigner Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Ltd et Maritime Mutual Association Limited sur la liste des sanctions britanniques contre la Russie", a déclaré un porte-parole de la société dans un courriel adressé à Reuters. "Nous étudions toutes nos options."

Le porte-parole a réitéré les déclarations précédentes selon lesquelles Maritime Mutual et ses affiliés ne fournissent de couverture à aucun navire de la flotte fantôme ou à des navires transportant du pétrole et des produits associés en provenance de Russie.

Il a ajouté que tout navire assuré par la MMIA qui serait ensuite classé dans l'une de ces catégories verrait son assurance annulée.

"Le gouvernement a tort d'affirmer que MMIA est impliquée dans l'obtention d'un avantage de la part du gouvernement russe ou dans le soutien de celui-ci en exerçant des activités dans un secteur d'importance stratégique pour le gouvernement russe, à savoir le secteur énergétique russe", a déclaré le porte-parole.

Les sanctions prises mardi à l'encontre de Maritime Mutual font partie d'un ensemble de près de 300 mesures qui, selon le Royaume-Uni, constituent le plus grand ensemble de sanctions depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en 2022.

"Le Royaume-Uni a pris aujourd'hui des mesures décisives pour perturber le financement, l'équipement militaire et les sources de revenus essentiels qui soutiennent l'agression de la Russie", a déclaré la ministre des affaires étrangères, Yvette Cooper, dans un communiqué.