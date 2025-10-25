Le Royaume-Uni saisit une quantité record de médicaments amaigrissants illégaux lors d'un raid dans une usine

(Ajout de la déclaration d'Eli Lilly aux paragraphes 5 à 7) par Sam Tabahriti

L'autorité britannique de réglementation des médicaments a déclaré vendredi avoir effectué la plus importante saisie au monde de médicaments amaigrissants non homologués, en démantelant une usine qui fabriquait des gélules étiquetées comme contenant l'ingrédient du Mounjaro d'Eli Lilly.

Les laboratoires pharmaceutiques et les autorités de réglementation du monde entier se sont alarmés de la montée en puissance des médicaments amaigrissants contrefaits et non réglementés, qui font l'objet d'un trafic mondial et sont vendus illégalement en ligne et par l'intermédiaire de réseaux clandestins.

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a déclaré avoir saisi 2 000 stylos à injection étiquetés comme contenant du tirzepatide - l'ingrédient des médicaments Mounjaro et Zepbound d'Eli Lilly - et du retatrutide, un médicament expérimental contre l'obésité également fabriqué par Eli Lilly, qui est encore en phase d'essai.

Des dizaines de milliers de stylos vides ont également été saisis, ainsi que des produits chimiques bruts.

Eli Lilly a déclaré à Reuters que cette opération était "une attaque directe contre les éléments criminels qui mettent en danger la vie des gens"

"Les personnes qui achètent des médicaments contrefaits ou sur le marché noir (ceux qui sont vendus par des sources non réglementées) n'ont aucun moyen de savoir ce qu'ils contiennent réellement

Eli Lilly a salué l'action de la MHRA et a déclaré qu'elle espérait une application plus stricte de la loi à l'avenir.

PREMIÈRE DÉCOUVERTE D'UNE USINE AU ROYAUME-UNI

La MHRA a déclaré que l'usine du centre de l'Angleterre était la première du genre à être découverte en Grande-Bretagne.

"Il s'agit d'une victoire dans la lutte contre les criminels sans vergogne qui mettent des vies en danger en vendant des produits amaigrissants dangereux et illégaux pour gagner rapidement de l'argent", a déclaré le ministre de la santé, Wes Streeting, dans un communiqué.

"Ces produits non réglementés, fabriqués sans aucun souci de sécurité ou de qualité, représentaient un risque majeur pour les clients mal intentionnés"

Le tirzepatide et le retatrutide imitent tous deux les hormones qui suppriment l'appétit et régulent la glycémie.

Le service national de santé britannique ne prescrit des médicaments amaigrissants qu'aux patients répondant à certains critères. Pour ceux qui se les procurent dans le privé, ces médicaments peuvent coûter des centaines de livres par mois.

Aux États-Unis, certaines personnes ont commencé à s'approvisionner en ligne pour fabriquer elles-mêmes des injections à base de GLP-1, comme le semaglutide - un médicament développé par Novo Nordisk NOVOb.CO et utilisé dans Ozempic et Wegovy - en invoquant les prix de détail élevés et l'accès limité.

Cette tendance a soulevé des inquiétudes en matière de sécurité chez les responsables de la santé, qui mettent en garde contre les risques de contamination, de dosage incorrect et de manque de surveillance que présentent les préparations artisanales pour la santé.

(1 $ = 0,7451 livre)