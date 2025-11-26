 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 085,49
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Royaume-Uni réforme le programme "motability" afin de réduire les subventions "généreuses" des contribuables
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a déclaré mercredi qu'elle prévoit de réformer le programme "motability", qui permet aux personnes handicapées de louer une voiture grâce à des fonds publics, afin de réduire ce qu'elle a qualifié de "généreuses" subventions des contribuables.

Ce système permet aux personnes éligibles à une allocation financée par l'État pour améliorer leur mobilité d'utiliser ces fonds pour louer un véhicule, en bénéficiant d'avantages fiscaux sur les coûts de location et d'assurance.

Motability compte plus de 850 000 clients, selon l'entité commerciale qui gère les contrats de location.

Le programme a été critiqué parce qu'il a parfois été utilisé pour payer des locations de véhicules de luxe, bien que la liste des véhicules éligibles ait été resserrée en début de semaine pour exclure ce type de voitures.

"Le programme "motability" a été mis en place pour protéger les plus vulnérables, et non pour subventionner la location d'une Mercedes Benz. Je procède donc à des réformes qui réduiront les subventions généreuses des contribuables", a déclaré Mme Reeves dans sa déclaration de budget.

Véhicules électriques

Valeurs associées

BMW
87,020 EUR XETRA -0,71%
FORD MOTOR
13,178 USD NYSE +0,17%
NISSAN MOTOR CO
2,081 EUR Tradegate +3,25%
STELLANTIS
8,925 EUR MIL -1,35%
TESLA
420,2900 USD NASDAQ +0,21%
VOLKSWAGEN
97,900 EUR XETRA -0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank