Le Royaume-Uni réforme le programme "motability" afin de réduire les subventions "généreuses" des contribuables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a déclaré mercredi qu'elle prévoit de réformer le programme "motability", qui permet aux personnes handicapées de louer une voiture grâce à des fonds publics, afin de réduire ce qu'elle a qualifié de "généreuses" subventions des contribuables.

Ce système permet aux personnes éligibles à une allocation financée par l'État pour améliorer leur mobilité d'utiliser ces fonds pour louer un véhicule, en bénéficiant d'avantages fiscaux sur les coûts de location et d'assurance.

Motability compte plus de 850 000 clients, selon l'entité commerciale qui gère les contrats de location.

Le programme a été critiqué parce qu'il a parfois été utilisé pour payer des locations de véhicules de luxe, bien que la liste des véhicules éligibles ait été resserrée en début de semaine pour exclure ce type de voitures.

"Le programme "motability" a été mis en place pour protéger les plus vulnérables, et non pour subventionner la location d'une Mercedes Benz. Je procède donc à des réformes qui réduiront les subventions généreuses des contribuables", a déclaré Mme Reeves dans sa déclaration de budget.