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Le Royaume-Uni recommence à accepter les véhicules militaires Ajax
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 12:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre britannique chargé de la préparation de la défense, Luke Pollard, a déclaré avoir donné son accord pour la reprise de la réception par l'armée des véhicules Ajax de General Dynamics, sous réserve de contrôles stricts visant à améliorer l'expérience des utilisateurs, après une suspension due à des problèmes de sécurité.

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