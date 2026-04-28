Le Royaume-Uni recommence à accepter les véhicules militaires Ajax

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Le ministre britannique chargé de la préparation de la défense, Luke Pollard, a déclaré avoir donné son accord pour la reprise de la réception par l'armée des véhicules Ajax de General Dynamics, sous réserve de contrôles stricts visant à améliorer l'expérience des utilisateurs, après une suspension due à des problèmes de sécurité.