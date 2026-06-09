Le Royaume-Uni ouvre un examen officiel du projet de rachat de Warner Bros par Paramount, d'une valeur de 110 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout: Warner Bros a refusé de commenter dans le dernier point)

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré mardi avoir officiellement entamé son examen du projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, après avoir achevé la première partie de son processus de collecte d'informations.

La première phase de l'examen doit s'achever le 7 août, après quoi l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) décidera d'autoriser l'opération ou de la renvoyer pour un examen plus approfondi.

Voici les détails de l'opération et de l'examen qui s'ensuivra:

* Dans le cadre de ce que l'on appelle l'enquête de phase 1, la CMA examinera si une opération est susceptible de nuire à la compétitivité d'un secteur ou d'une région au Royaume-Uni.

* Son appel à commentaires, au cours duquel les parties intéressées ont eu la possibilité d'indiquer à l'autorité de régulation l'impact de la transaction proposée sur la concurrence, s'est déroulé du 13 au 27 avril.

* Paramount a surenchéri sur Netflix NFLX.O en février après une longue guerre d'enchères pour racheter Warner Bros, regroupant ainsi de grands studios et des chaînes telles que CNN et CBS dans le but de concurrencer plus agressivement les plateformes de streaming.

* L'accord a déjà fait l'objet d'un examen réglementaire en Amérique du Nord et en Europe, les acteurs du secteur, notamment les scénaristes, les acteurs, les cinéastes et les exploitants de salles de cinéma, ayant exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact qu'il pourrait avoir sur l'industrie du divertissement et les consommateurs.

* La semaine dernière, des sources ont indiqué à Reuters que la Californie, New York et d’autres États américains préparaient une action en justice pour bloquer l’accord.

* “L'étape franchie aujourd'hui s'inscrit dans le calendrier prévu. Nous sommes impatients de continuer à travailler de manière constructive avec l'Autorité de la concurrence et des marchés et toutes les agences de régulation à mesure qu'elles avancent dans leur processus d'examen”, a déclaré un porte-parole de Paramount dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters.

* Warner Bros n’a pas souhaité faire de commentaires.