Le Royaume-Uni maintient son choix des véhicules militaires Ajax malgré des problèmes de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un commentaire tiré du communiqué et des informations contextuelles)

Le ministre britannique chargé de la préparation de la défense, Luke Pollard, a déclaré avoir accepté de relancer la réception par l'armée des véhicules blindés Ajax de General Dynamics, sous réserve de contrôles stricts visant àaméliorer l'expérience des soldats après les problèmes de sécurité rencontrés.

Le programme Ajax, d'un montant de 6 milliards de livres sterling (8,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), a été en proie à des défaillances techniques et à des retards depuis la passation de la commande en 2014, et des informations ont laissé entendre que le véhicule pourrait être mis au rebut après que des essais ont provoqué des malaises chez les soldats en raison du bruit et des vibrations.

Luke Pollard a suspendu les essais en décembre afin de permettre la réalisation d'une enquête de sécurité après que des soldats ont vomi et souffert de pertes auditives et de tremblements incontrôlables.

Il a déclaré mardi que des essais limités allaient désormais reprendre après que les résultats ont montré que le bruit et les vibrations se situaient dans les limites d'exposition, mais que des améliorations seraient apportées au véhicule concernant l'utilisation de la filtration de l'air, du chauffage et du système de production d'électricité.

Luke Pollard a précisé que ces améliorations seraient réalisées dans le cadre du “périmètre et de l'enveloppe financière existants du programme”, alors que l'on craignait qu'une remise en état en profondeur ne coûte des millions de livres à un moment où les restrictions budgétaires ont déjà retardé de plusieurs mois le plan d'investissement de la défense du pays.

“Nous continuerons à travailler avec General Dynamics pour avancer de manière sûre, responsable et transparente afin d’offrir à nos soldats une meilleure expérience d’utilisation de l’Ajax”, a déclaré Luke Pollard.

Les véhicules Ajax sont fabriqués par General Dynamics dans le sud du Pays de Galles, où ses installations emploient environ 700 personnes.

(1 $ = 0,7414 livres)