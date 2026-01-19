Le Royaume-Uni lance une consultation sur l'utilisation des médias sociaux par les enfants, y compris une éventuelle interdiction

La Grande-Bretagne a lancé lundi une consultation sur l'utilisation des médias sociaux par les enfants, y compris une éventuelle interdiction pour les enfants en dessous d'un certain âge et des directives plus strictes pour les écoles sur les téléphones portables, a déclaré le gouvernement.