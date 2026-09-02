Le Royaume-Uni inflige une amende de 6 millions de dollars à Citibank Londres pour violation des sanctions contre la Russie

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(Ajout d'informations sur les infractions, paragraphe 5, commentaire de Citi, 4, 8-9, plus de contexte)

par Phoebe Seers

La Grande-Bretagne a infligé mercredi une amende de 4,7 millions de livres sterling (6,35 millions de dollars) à Citibank dans le cadre de son régime de sanctions contre la Russie, affirmant que diverses défaillances et erreurs commises par la succursale londonienne de la banque américaine avaient permis à des personnes visées par des sanctions d’accéder à des fonds.

L’Office britannique chargé de la mise en œuvre des sanctions financières (OFSI) a déclaré que la banque avait autorisé de multiples transactions en violation de son régime, dont la plupart ont eu lieu entre février et novembre 2022, après que la Grande-Bretagne et ses alliés occidentaux eurent imposé des sanctions de grande envergure à des milliers de personnes, d’entreprises et de navires à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie .

La banque a volontairement signalé la majorité de ces infractions, a précisé l’OFSI.

Un porte-parole de Citi a déclaré que la banque se félicitait de la conclusion de cette affaire et qu’elle prenait très au sérieux le respect des sanctions.

L’autorité de régulation a précisé que bon nombre des infractions commises par la succursale londonienne de Citibank, N.A., s’étaient produites immédiatement après l’instauration des sanctions, ce qui avait « mis à rude épreuve les processus de traitement des alertes et d’enquête de la banque ».

Au total, la succursale londonienne de Citibank a traité 970 paiements d’une valeur cumulée de 19,7 millions de livres sterling qui, selon l’OFSI, enfreignaient son régime de sanctions; certains de ces paiements concernaient des comptes détenus par la compagnie maritime publique PJSC Sovcomflot, tandis que la banque a également traité des paiements destinés à des banques russes désignées, à savoir Alfa-Bank, PJSC Gazprombank et Credit Bank of Moscow.

« L’OFSI ne considère pas qu’il y ait eu intention de la part de CBNA Londres d’enfreindre les sanctions. Cependant, les erreurs et défaillances mentionnées ci-dessus étaient, dans leur ensemble, substantielles et significatives, et elles se sont produites dans un large éventail de domaines d’activité et de systèmes au sein de la banque », a déclaré l’autorité de régulation dans un communiqué.

Le porte-parole de Citi a déclaré dans un communiqué que la banque avait coopéré avec l’OFSI tout au long de l’enquête et continuait d’investir massivement dans son dispositif mondial de conformité aux sanctions.

« Nous restons déterminés à travailler en étroite collaboration avec les autorités chargées des sanctions et à soutenir nos clients grâce à un environnement de contrôle solide et efficace », a ajouté le porte-parole.

Citi avait annoncé en août 2022 son intention de réduire progressivement son exposition à la Russie. Fin 2025, son conseil d'administration a approuvé la vente de sa filiale russe AO Citibank à Renaissance Capital, une banque d'investissement locale.

(1 dollar = 0,7407 livre)