Le Royaume-Uni inflige une amende de 6 millions de dollars à Citibank Londres pour avoir enfreint les sanctions contre la Russie

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(Ajoute des précisions et des informations de fond issues du paragraphe 2)

Mercredi, le Royaume-Uni a infligé une amende de 4,7 millions de livres sterling (de 6,35 millions de dollars) à Citibank dans le cadre de son régimede sanctions contre la Russie , affirmant que la filiale londonienne de la banque américaine, CBNA London, avait mis des fonds à la disposition de personnes visées par ces sanctions.

L'Office of Financial Sanctions Implementation britannique a précisé que la majorité des infractions avaient eu lieu entre février et novembre 2022, et que CBNA Londres avait volontairement signalé la plupart d'entre elles à l'autorité de régulation.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des milliers de sanctions à des personnes, des entités et des navires.

L’OFSI a précisé que bon nombre de ces infractions étaient survenues à la suite de l’imposition initiale des sanctions, ce qui, selon lui, avait exercé «une pression considérable sur les processus de traitement des alertes et d’enquête de la banque».

« L’OFSI ne considère pas que CBNA London ait eu l’intention d’enfreindre les sanctions. Toutefois, les erreurs et défaillances mentionnées ci-dessus étaient, dans leur ensemble, importantes et significatives, et elles se sont produites dans un large éventail de domaines d’activité et de systèmes au sein de la banque », a déclaré l’autorité de régulation dans un communiqué.

Citi n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(1 dollar = 0,7407 livre sterling)