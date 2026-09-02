Le Royaume-Uni inflige une amende de 6 millions de dollars à Citibank à Londres en vertu de la législation relative aux sanctions contre la Russie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Royaume-Uni a infligé une amende de 4,7 millions de livres sterling (6,35 millions de dollars) à la filiale londonienne de Citibank (CBNA), en vertu de la législation relative aux sanctions contre la Russie, selon un communiqué du gouvernement publié mercredi.
(1 dollar = 0,7407 livres)
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