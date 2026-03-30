Le Royaume-Uni inflige une amende de 516 000 dollars à une filiale d'Apple pour violation des sanctions à l'encontre de la Russie

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(Ajout d'une déclaration d'Apple aux paragraphes 3 à 5)

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle avait imposé une pénalité de 390 000 livres (516 000 $) à Apple Distribution International Limited, une filiale du géant américain de la technologie basée en Irlande, pour violation des sanctions contre la Russie.

Un avis du gouvernement publié lundi indique qu'ADI a mis des fonds à la disposition d'une personne désignée sans licence dans le cadre de deux paiements effectués en 2022.

Apple AAPL.O a déclaré qu'elle respectait les lois en vigueur dans les pays où elle opère et qu'elle prenait le respect des sanctions "extrêmement au sérieux"

"Après avoir identifié deux paiements à un développeur qui, quelques jours plus tôt, était devenu affilié à une entité sanctionnée, nous avons rapidement et proactivement signalé notre découverte au gouvernement britannique", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos protocoles de conformité déjà solides, qui sont conformes aux normes de l'industrie

(1 $ = 0,7556 livre)