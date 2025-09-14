Le Royaume-Uni et les États-Unis vont signer un accord technologique de plusieurs milliards de dollars lors de la visite de Donald Trump

Le Royaume-Uni et les États-Unis se préparent à signer un accord technologique historique dans les prochains jours, dans le cadre de la visite du président Donald Trump au Royaume-Uni, a annoncé samedi l'ambassade britannique à Washington.

Cet accord vise à renforcer la collaboration entre les secteurs technologiques des deux nations, qui représentent des billions de dollars, en améliorant les opportunités pour les entreprises et les consommateurs des deux côtés de l'Atlantique.

Bien que les derniers détails soient encore en cours de négociation, l'ambassade a déclaré que le partenariat se concentrera sur des technologies clés, notamment l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les télécommunications et l'informatique quantique.

"Les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle et l'informatique quantique transformeront nos vies", a déclaré dans un communiqué la ministre britannique des technologies, Liz Kendall, qui a été nommée à ce poste le 5 septembre.

Donald Trump s'envolera pour le Royaume-Uni mardi pour une deuxième visite d'État qui devrait durer trois jours. Il devrait être accompagné d'une délégation de dirigeants américains, dont le directeur général de Nvidia Corp NVDA.O , Jensen Huang, et Sam Altman, d'OpenAI.

BlackRock BLK.N prévoit d'investir 700 millions de dollars dans des centres de données britanniques dans le cadre d'une série d'accords qui seront annoncés lors de la visite d'État de Donald Trump la semaine prochaine, a rapporté Sky News samedi.

Depuis le début de l'année, les deux pays ont publié des plans d'action en matière d'IA. Des entreprises américaines comme Anthropic et OpenAI établissent de plus en plus de bureaux internationaux à Londres, tandis que des sociétés britanniques comme DeepMind continuent d'investir dans des collaborations transatlantiques.