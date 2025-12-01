Le Royaume-Uni et les Etats-Unis signent un accord sur les produits pharmaceutiques

(AOF) - Le Royaume-Uni a dévoilé un accord qu’il qualifie « d’historique » avec les Etats-Unis, portant sur les produits pharmaceutiques. Baptisé UK-US Economic Prosperity Deal, il permettra au Royaume-Uni de devenir le seul pays du monde à obtenir un tarif douanier de 0% sur les produits pharmaceutiques exportés outre-Atlantique. L’accord prévoit également des conditions préférentielles pour les exportations britanniques de technologies médicales, sans nouveaux tarifs supplémentaires.

Le gouvernement de Sa Majesté estime que cette décision va ouvrir la voie à de nouveaux investissements, permettant de soutenir la croissance. En outre, il va investir 25% de plus dans des traitements innovants, sûrs et efficaces. Ainsi, le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique pourra approuver des médicaments offrant des améliorations significatives en matière de santé mais qui aurait pu être refusés auparavant pour des raisons strictes de rapport coût-efficacité.

Pour Liz Kendall, Secrétaire d'Etat à la Science et à la Technologie : " Cet accord essentiel garantira que les patients britanniques obtiennent plus rapidement les médicaments de pointe dont ils ont besoin, et que nos entreprises de sciences de la vie, parmi les meilleures au monde, continuent de développer les traitements qui changent des vies. Il permettra également d'encourager les entreprises du secteur à investir et innover au Royaume-Uni.

Cela soutiendra des milliers d'emplois qualifiés, stimulera notre économie et garantira que les découvertes réalisées dans nos laboratoires se traduisent par des traitements bénéfiques pour les familles à travers le pays. "

L'accord devrait profiter à des sociétés comme AstraZeneca ou GlaxoSmithKline.