Le Royaume-Uni envisage d'interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, à la manière de l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le gouvernement consulte sur l'amélioration des contrôles de l'âge

*

Starmer déclare qu'il s'agit d'une "question extrêmement complexe"

*

Les ministres se rendront en Australie, selon le gouvernement

*

L'Australie a interdit les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans

(Ajout d'un seuil d'âge à l'étude dans le titre et le chapeau; détails de la ministre de la technologie dans le paragraphe 5) par Muvija M et Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne envisage d'interdire, à l'instar de l'Australie, les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, le Premier ministre Keir Starmer ayant averti mardi que les enfants risquaient d'être entraînés dans "un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison".

M. Starmer a déclaré que le gouvernement était prêt à prendre des mesures énergiques, un jour après avoir annoncé qu'il examinerait la possibilité de restreindre des fonctionnalités telles que le défilement infini et l'âge auquel les enfants peuvent accéder aux plateformes, ainsi que la manière dont de telles mesures pourraient être imposées.

"Il s'agit d'une question extrêmement complexe, et il est donc important qu'elle soit examinée de manière appropriée", a déclaré M. Starmer sur Substack.

Les ministres doivent se rendre en Australie, qui est devenue le mois dernier le premier pays à interdire l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, afin d'examiner leur approche. La secrétaire d'État aux technologies, Liz Kendall, a déclaré que la Grande-Bretagne envisageait de fixer le même seuil d'âge que l'Australie.

Si certains considèrent l'interdiction comme le moyen le plus clair de protéger les enfants, a-t-elle déclaré au parlement, d'autres craignent qu'elle ne permette aux plateformes de s'en tirer à bon compte et ne pousse les activités préjudiciables dans la clandestinité. Elle pourrait également priver les enfants des aspects positifs des médias sociaux, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement envisage également de renforcer les contrôles d'âge et de déterminer si l'âge de consentement numérique actuel est trop bas.

Dans le monde entier, les gouvernements et les autorités de régulation examinent les risques liés à l'exposition des enfants aux médias sociaux et l'impact du temps passé devant un écran sur leur développement et leur santé mentale.

L'explosion récente et rapide du contenu généré par l'IA en ligne a exacerbé ces préoccupations, comme en témoigne le tollé soulevé ce mois-ci par des informations selon lesquelles le chatbot Grok AI d'Elon Musk aurait généré des images sexuelles non consensuelles, y compris de mineurs.

STARMER DIT QU'IL Y A PLUS À FAIRE

Le gouvernement britannique a déjà prévu d'interdire purement et simplement les outils de nudification basés sur l'intelligence artificielle, tout en s'efforçant d'empêcher les enfants de prendre, de partager ou de visionner des images de nudité sur leurs appareils, a-t-il indiqué dans sa déclaration de lundi.

Le gouvernement a indiqué qu'il envisageait également de supprimer les fonctionnalités susceptibles de créer une dépendance à l'égard des médias sociaux.

La loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act), l'une des plus strictes en matière de sécurité, a permis de faire passer de 30 % à 47 % la proportion d'enfants soumis à des contrôles d'âge en ligne, et de réduire d'un tiers les visites de sites pornographiques, selon le gouvernement.

M. Starmer a déclaré que l'enfance ne devrait pas être synonyme de jugement de la part d'étrangers ou de pression pour obtenir des likes, ajoutant que "pour trop de gens aujourd'hui, cela signifie être entraîné dans un monde de défilement sans fin, d'anxiété et de comparaison".

"Nous allons travailler avec des experts pour identifier les mesures les plus efficaces que nous pouvons prendre pour en faire plus", a-t-il déclaré, réitérant qu'"aucune option n'est exclue".