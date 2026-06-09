Le Royaume-Uni entame un examen officiel de l'opération de Paramount sur Warner Bros, d'un montant de 110 milliards de dollars

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L'autorité britannique de la concurrence a annoncé mardi avoir officiellement entamé son examen du projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, après avoir achevé la première phase de sa procédure de collecte d'informations. La première phase de l'examen doit s'achever le 7 août, date à laquelle l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) décidera d'autoriser l'opération ou de la renvoyer pour un examen plus approfondi.

Voici les détails de l'opération et de l'examen qui s'ensuivra:

* Dans le cadre de ce que l'on appelle l'enquête de phase 1, la CMA examinera si une opération est susceptible de nuire à la compétitivité d'un secteur ou d'une région au Royaume-Uni.

* Son appel à commentaires, au cours duquel les parties intéressées ont eu la possibilité d'indiquer à l'autorité de régulation l'impact de la transaction proposée sur la concurrence, s'est déroulé du 13 au 27 avril.

* Paramount a surenchéri sur Netflix NFLX.O en février à l'issue d'une longue guerre d'enchères pour le rachat de Warner Bros, regroupant ainsi de grands studios et des chaînes telles que CNN et CBS dans le but de concurrencer plus agressivement les plateformes de streaming.

* L'accord a déjà fait l'objet d'un examen réglementaire en Amérique du Nord et en Europe, les acteurs du secteur, notamment les scénaristes, les acteurs, les cinéastes et les exploitants de salles de cinéma, ayant exprimé leurs inquiétudes quant à l'impact qu'il pourrait avoir sur l'industrie du divertissement et les consommateurs.

* La semaine dernière, des sources ont indiqué à Reuters que la Californie, New York et d'autres États américains préparaient une action en justice pour bloquer l'accord.

* Warner Bros et Paramount n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.