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Le Royaume-Uni enquête sur Meta concernant les risques liés à la sécurité de la fonctionnalité « Instagram Instants »
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 09:56

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité de régulation britannique a annoncé mardi avoir ouvert une enquête visant à déterminer si Meta Platforms META.O avait enfreint la législation britannique en matière de sécurité en ligne en omettant d'évaluer correctement les risques posés par sa fonctionnalité « Instants » sur Instagram avant son lancement en mai.

Instants permet aux contenus partagés par les utilisateurs sur la plateforme de réseaux sociaux Instagram de disparaître après avoir été consultés.

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