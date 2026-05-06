Le Royaume-Uni enquête sur Mastercard, Visa et PayPal pour des pratiques anticoncurrentielles présumées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'autorité de régulation enquête sur Mastercard, Visa et PayPal concernant la concurrence dans le domaine des portefeuilles électroniques

* L'autorité de régulation indique que l'enquête est en cours et qu'aucune conclusion n'a encore été tirée

* L'utilisation des portefeuilles numériques explose alors que les autorités encouragent une concurrence accrue

(Ajout des commentaires de Mastercard, PayPal et Visa aux paragraphes 3 à 7, et du contexte aux paragraphes 8 et 9)

L'Autorité britannique de conduite financière (FCA) a déclaré mercredi qu'elle enquêtait sur Mastercard MA.N , PayPal PYPL.O et Visa V.N pour des soupçons de pratiques anticoncurrentielles liées au financement et à l'utilisation du portefeuille numérique de PayPal.

Dans un bref communiqué, la FCA a déclaré n'avoir tiré aucune conclusion quant à une éventuelle violation du droit de la concurrence.

Les trois sociétés ont déclaré qu'elles coopéraient avec l'autorité de régulation.

Mastercard a confirmé avoir reçu une demande d'informations de la part de la FCA sollicitant des détails sur sa relation contractuelle avec PayPal.

"Mastercard s'efforce de respecter les normes les plus strictes en matière de droit de la concurrence et coopérera pleinement et en toute transparence avec la FCA", a déclaré un porte-parole.

Un représentant de Visa a indiqué que la société avait été informée par la FCA d'une enquête portant sur "les dispositions contractuelles relatives au portefeuille numérique PayPal" et qu'elle coopérait avec la FCA.

"L'enquête étant en cours, nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires pour le moment", a déclaré un porte-parole de PayPal.

L'utilisation des portefeuilles numériques a explosé en Grande-Bretagne. La FCA et l'Autorité de régulation des systèmes de paiement, chargée de garantir un système de paiement accessible, fiable et équitable, ont indiqué l'année dernière que la part des transactions par carte utilisant un portefeuille numérique était passée de 8 % en 2023 à 29 %.

Dans une déclaration commune publiée en février 2025, les autorités de surveillance ont indiqué avoir reçu des demandes d’améliorations visant à favoriser la concurrence entre les fournisseurs de portefeuilles numériques, ce qui permettrait à de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché et de stimuler l’innovation.