Le Royaume-Uni devrait réfléchir "très attentivement" avant d'étendre l'émission de bons du Trésor, selon le chef du DMO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Milliken

Le gouvernement britannique devrait réfléchir attentivement avant d'augmenter de manière significative l'émission de bons du Trésor à court terme en raison du risque de refinancement supplémentaire, a déclaré mercredi la directrice de l'agence de la dette du pays à une commission parlementaire.

Le mois dernier, le ministère britannique des finances a lancé une consultation sur la possibilité de financer une plus grande partie des emprunts du pays par le biais de bons du Trésor, dont l'échéance ne dépasse pas un an, plutôt que par le biais d'obligations d'État à plus long terme.

Les bons du Trésor ne devraient représenter que 11 milliards de livres d'émissions nettes au cours de cet exercice, contre 304 milliards de livres de ventes de gilts, soit une proportion beaucoup plus faible que dans d'autres pays tels que les États-Unis.

Si les bons du Trésor ont généralement un taux d'intérêt inférieur à celui des obligations d'État à plus long terme, ils arrivent à échéance et doivent être revendus aux investisseurs beaucoup plus souvent, ce qui les rend plus vulnérables aux turbulences du marché et expose plus rapidement les finances publiques aux hausses de taux de la Banque d'Angleterre.

"Notre objectif en matière de gestion de la dette est d'optimiser les ressources sur le long terme... et j'insiste sur le long terme", a déclaré Jessica Pulay, directrice générale du Bureau de gestion de la dette, à la commission du Trésor du Parlement, lorsqu'elle a été interrogée sur les conseils qu'elle avait donnés au ministère des finances.

"Il est très important de prendre en compte des questions telles que le risque de refinancement, ainsi que d'autres risques tels que le risque de liquidité et le risque d'exécution", a déclaré Mme Pulay, ajoutant: "En tant qu'emprunteur à long terme, c'est quelque chose que nous devons considérer avec beaucoup d'attention."

La forte hausse des coûts des emprunts à 20 et 30 ans a conduit le DMO à réduire considérablement l'émission de cette dette au cours des dernières années, mais il a augmenté l'émission d'obligations à moyen terme, et pas seulement à court terme, pour compenser.

Le DMO présentera ses plans d'émission pour l'exercice 2026/27 le 3 mars.

Interrogée sur le fait que la vente par Alphabet GOOGL.O de 5,5 milliards de livres sterling de dette à 100 ans mardi indiquait un regain d'appétit des investisseurs pour les obligations ultra-longues en livre sterling, Mme Pulay a déclaré qu'elle considérait cette vente comme "un exemple un peu spécial" qui ne compensait pas le déclin à long terme des besoins des fonds de pension en matière de gilts à long terme.