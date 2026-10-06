Le Royaume-Uni désigne les chefs de file pour le lancement d'obligations d'État numériques début 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère britannique des Finances a désigné six banques qui agiront en tant que chefs de file pour l'émission pilote, prévue au début de l'année prochaine, d'une obligation d'État utilisant la technologie des registres distribués.

Barclays BARC.L , HSBC HSBA.L , Lloyds LLOY.L , Morgan Stanley MS.N , NatWest NWG.L et RBC Capital Markets RY.TO agiront en tant que chefs de file conjoints pour le “Digital Gilt Instrument”.

Cette nouvelle obligation, baptisée DIGIT, permettra d’étudier si la technologie des registres distribués – similaire à celle qui sous-tend les cryptomonnaies telles que le bitcoin – peut simplifier la gestion des produits financiers traditionnels.