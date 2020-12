Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni déconseille le vaccin Pfizer aux personnes avec des antécédents d'allergies sévères Reuters • 09/12/2020 à 14:31









LONDRES, 9 décembre (Reuters) - L'autorité britannique des médicaments (MHRA) a déconseillé aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques sévères l'inoculation du vaccin Pfizer-BioNTech contre le COVID-19, deux personnes ayant présenté des effets indésirables lors des premières injections. Le Royaume-Uni a débuté mardi sa campagne massive de vaccination, donnant la priorité aux personnes âgées et aux professions les plus exposées. Le protocole a été modifié après une réaction anaphylactique provoquée par l'injection du vaccin chez deux employés du NHS, a indiqué Stephen Powis, le directeur du système de santé publique britannique, précisant que "les deux se remettent bien". La MHRA a déclaré que cette nouvelle recommandation était "préventive", tandis que son chef, le Dr June Raine, a insisté sur le fait que cette réaction n'avait pas été observée lors des essais cliniques. Selon Pfizer, les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves étaient exclues de leurs essais en phase finale. La MHRA a annoncé qu'elle enquêterait à ce sujet, initiative soutenue par Pfizer UK PFE.N et BioNTech 22UAy.DE . (Alistair Smout, avec la contribution de Josephine Mason et Patricia Weiss, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

