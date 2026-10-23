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Le Royaume-Uni autorise le traitement oral contre le psoriasis de J&J
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 14:10

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence britannique de réglementation des médicaments a approuvé vendredi le traitement quotidien «

JNJ.N » de Johnson & Johnson, destiné aux adultes et aux adolescents atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, une affection cutanée se caractérisant par l'apparition de plaques rouges, squameuses et souvent accompagnées de démangeaisons ou de douleurs.

Voici quelques détails:

* L'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (, MHRA) a autorisé le médicament oral Icotyde pour les personnes âgées de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg

* Cette autorisation s’appuie sur quatre essais cliniques de phase avancée menés auprès de 2 500 personnes atteintes de cette maladie, dont 72 adolescents âgés de 12 à moins de 18 ans

* Dans les quatre études, les patients ayant pris le médicament ont obtenu de meilleurs résultats après 16 semaines que ceux ayant reçu un placebo, a indiqué l’autorité de régulation

* L’Icotyde a été autorisé aux États-Unis en début d’année pour cette même affection — il s’agit de sa première indication approuvée

* Ce médicament est développé en collaboration avec Protagonist Therapeutics PTGX.O

* J&J étudie également ce médicament, dont le nom chimique est l’icotrokinra, pour le traitement de la colite ulcéreuse, de l’arthrite psoriasique et de la maladie de Crohn

* La société prévoit que ce traitement générera un chiffre d’affaires maximal de 5 milliards de dollars sur l’ensemble de ses indications

* Ce médicament est en concurrence avec des traitements bien établis contre le psoriasis, tels que le Sotyktu ( BMY.N ) de Bristol Myers Squibb et le Skyrizi ( ABBV.N ), le blockbuster d’AbbVie

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BRISTOL-MYERSSQU
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JOHNSON&JOHNSON
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PROTAGONIST THER
138,4300 USD NASDAQ -0,79%
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