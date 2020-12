Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni autorise l'usage du vaccin anti-Covid de Pfizer et BioNTech Reuters • 02/12/2020 à 08:13









LONDRES, 2 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a autorisé l'usage du vaccin mis au point par le laboratoire américain Pfizer PFE.N et la firme allemande BioNTech 22UAy.DE contre le Covid-19, annonce mercredi le gouvernement britannique. "Ce vaccin sera disponible dans tout le pays à partir de la semaine prochaine", ajoute le gouvernement dans un communiqué. L'agence britannique du médicament, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), est la première agence mondiale à autoriser l'usage du vaccin mis au point par les deux firmes. Dans un communiqué, Pfizer précise que les premières doses pourront être livrées "immédiatement" et note que cette première autorisation est un "accomplissement" dans le combat engagé contre la pandémie. (Guy Faulconbridge et Paul Sandle version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.05% ASTRAZENECA LSE +0.51% MODERNA NASDAQ -7.68% PFIZER NYSE +2.86%