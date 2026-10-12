Le Royaume-Uni a désormais accès aux tests de sécurité des derniers modèles d'IA, selon un ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par William James

L'Institut britannique de sécurité de l'IA a obtenu l'accès aux derniers modèles avancés d'IA et collabore avec le gouvernement américain et les principaux développeurs, dont Google, afin d'évaluer leur sécurité, a déclaré lundi Kanishka Narayan, ministre chargé de l'IA.

La Grande-Bretagne, qui n'abrite aucun développeur majeur dans le domaine de l'IA, cherche à jouer un rôle de premier plan dans les efforts visant à évaluer et à gérer les risques posés par des systèmes d'IA de plus en plus puissants.

L’examen de la sécurité de l’IA s’est intensifié après que des développeurs, notamment Anthropic et OpenAI , ont révélé des cas de comportements indésirables ou incontrôlés de la part d’agents IA. Certaines personnalités du secteur ont averti que cette technologie pourrait représenter une menace existentielle pour l’humanité.

L’annonce de lundi, qui ne précisait pas tous les modèles évalués par l’institut, fait suite à des informations publiées le mois dernier selon lesquelles la Maison Blanche aurait demandé à OpenAI et à Anthropic de ne pas communiquer de nouveaux modèles aux testeurs britanniques dans l’attente d’un examen par les autorités américaines.

« Je peux confirmer que les chercheurs en IA de l’AI Security Institute mènent actuellement des évaluations rigoureuses de la dernière génération de modèles, y compris Gemini 4 Argon, afin d’identifier les risques à un stade précoce, de tester des mesures de protection robustes et de contribuer à la sécurité des personnes », a déclaré M. Narayan.

Dans le cadre d’accords volontaires conclus avec les principaux développeurs d’IA, l’institut a accès aux modèles avant leur déploiement, ce qui lui permet d’évaluer leurs capacités et leurs risques et de contribuer à l’élaboration de nouvelles normes internationales de sécurité.

Le président de Microsoft, Brad Smith , a déclaré lundi dans une interview publiée par la BBC que le Royaume-Uni était bien placé pour contribuer à diriger les travaux sur les lignes directrices en matière de sécurité de l’IA.

Dans une lettre publiée en septembre, l’AISI a indiqué qu’Anthropic avait clairement précisé qu’aucune organisation en dehors des États-Unis n’avait accès à son modèle Mythos 5.1.

Interrogé sur l’accès aux systèmes d’IA de pointe — un point sur lequel les ministres n’ont jamais confirmé que l’institut en avait été privé de manière généralisée —, M. Narayan a répondu que le gouvernement entretenait avec les États-Unis une relation de longue date fondée sur la confiance.

« Lorsque l’on dépend de la technologie d’autrui, il faut garder les yeux ouverts quant à la pérennité de tout résultat. Mais je suis très confiant dans le fait que, grâce aux discussions que nous avons eues, nous serons en mesure de tester la dernière génération de modèles », a-t-il déclaré.