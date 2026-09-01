Le rouge prédomine en Europe

Plus de 90 minutes après l'ouverture de la séance, les marchés actions européens se replient. Après avoir pris connaissance des derniers indices PMI ce matin, les investisseurs restent toujours préoccupés par la reprise des tensions au Moyen-Orient. Loin d'un apaisement sur le terrain, les Etats-Unis et l'Iran multiplient en effet les frappes. A Paris, le CAC 40 perd 0,11% à 8 325,17 points. Londres, Francfort et Amsterdam cèdent respectivement 0,67%, 0,51% et 0,14%.

Regain de tensions armées entre Washington et Téhéran

Concernant le conflit américano-iranien, Donald Trump a affirmé hier sur la chaîne américaine de télévision d'information Fox News que l'armée américaine allait répondre avec fermeté aux attaques de missiles de l'Iran. Téhéran en a notamment tiré plusieurs au cours de la nuit contre deux bases aériennes américaines situées en Jordanie. Les frappes entre ces deux nations ont repris après un mois d'accalmie. Cette nouvelle attaque iranienne constitue une riposte directe à celle des Etats-Unis orchestrée contre l'île iranienne de Larak.

Guerre d'information autour du détroit d'Ormuz

En outre, l'armée américaine a formellement démenti hier une information diffusée par l'Iran, selon laquelle un navire pétrolier aurait été immobilisé après avoir heurté des mines lors d'une tentative illégale de franchir le détroit d'Ormuz.

"Le Corps des Gardiens de la Révolution affirme qu'un superpétrolier empruntant la route sud du détroit d'Ormuz a heurté deux mines et a été complètement immobilisé. C'est FAUX", a détaillé sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, dénonçant de la "désinformation". "Aucun navire n'a heurté de mines dans le détroit d'Ormuz", a ajouté le Centcom.

"Il semble clair maintenant qu'une résolution du conflit, avec une ouverture totale du détroit d'Ormuz, n'est pas un scénario à privilégier à court terme. Nous pensons que nous sommes entrés dans un enlisement. Mais, même si celui-ci dure quelques mois, on peut penser que les hausses des prix énergétiques devraient rester contenues. Nous avons opté pour des prix énergétiques (pétrole et gaz) à des niveaux élevés mais pas susceptibles de noircir brutalement la conjoncture économique", a réagi Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

Dans ce contexte géopolitique tendu, les cours du pétrole maintiennent leur dynamique haussière. Après 10h30, le baril de Brent gagne 1,67% à 92,18 dollars. Le WTI s'apprécie de 1,13% à 87,36 USD.

Air Liquide : le fonds activiste Elliott entre au capital

Dans l'actualité des sociétés cotées, Air Liquide ( 2,87%) occupe la tête du CAC 40 après une information révélée par le Financial Times. Le quotidien économique et financier britannique rapporte que le fonds activiste Elliott Management a pris une participation au capital du spécialiste des gaz industriels et engagé des discussions avec la direction. La taille exacte de cette position et les demandes du fonds new-yorkais n'ont pas encore été rendues publiques.

Selon BFM, Technip Energies est candidat à un appel d'offres lancé par SpaceX pour construire un site de production de carburant sur sa nouvelle base en Louisiane. Le nom du lauréat doit être annoncé ce mardi par Elon Musk.

Veolia ( 0,21%) a annoncé ce matin la signature de trois protocoles d'accord stratégiques en Arabie Saoudite dans les technologies de l'eau et la gestion des déchets dangereux. Le leader mondial des services à l'environnement s'est entendu avec trois acteurs majeurs du développement industriel du Royaume : Acwa (spécialiste du dessalement à l'échelle mondiale), Ma'aden (groupe spécialisé dans l'industrie minière saoudienne) et Khazeen (filiale de GASCO, spécialisée dans le stockage de GPL).

Hier soir, Vinci ( 0,22%) a officialisé la signature d'une convention d'achat d'actions avec un prestataire de services d'investissement dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Valable du 1er septembre au 2 octobre 2026 au plus tard, cette convention porte sur l'acquisition d'actions Vinci pour un montant maximal de 250 millions d'euros.

Côté statistiques, plusieurs indices PMI ont été publiés. Attendu à 51,5 selon le consensus, celui pour l'industrie manufacturière française s'est établi à 51,1 en août, contre 49,8 en juillet. Il signale ainsi un retour de la croissance dans ce secteur. Si l'indice PMI a dépassé le seuil de croissance de 50, sa principale composante, l'indice des nouvelles commandes, s'est maintenue en zone de contraction pour un 4e mois consécutif en août. Les volumes de production ont néanmoins très légèrement augmenté, et ce pour la première fois depuis avril dernier.

En zone euro, le PMI manufacturier est ressorti à 52,7 en août, contre 51,9 en juillet. Il était attendu à 52,8. "Les dernières données PMI mettent en évidence une nouvelle accélération de la croissance du secteur manufacturier dans cette région. La production et les nouvelles commandes ont affiché leurs plus forts taux d'expansion depuis le début de l'année 2022. Ces tendances ont favorisé un rebond de l'activité d'achats et un renforcement de la confiance des fabricants dans la zone euro", explique S&P Global.

Sur le marché des changes, après 10h30, l'euro perd 0,23% à 1,1592 USD.