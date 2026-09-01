Bourse de Paris: retournement à la baisse après une ouverture en hausse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a subi un retournement de tendance à la baisse mardi au moment de la publication des chiffres de l'inflation en zone euro, après une ouverture à la hausse à contre-courant des autres marchés mondiaux.

Après 11H00 (09H00 GMT), le CAC 40 s'est aligné sur la tendance des autres indices boursiers en Europe en perdant 39,02 points (-0,47%), à 8.296,48 points.

La veille, le panier des 40 principales valeurs françaises avait terminé en baisse de 0,79%, à 8.334,50 points.

En début de séance, l'indice CAC 40 progressait, tiré vers le haut par des achats de titres d'Air Liquide (+2,93% à 174,50 euros vers 10H00), après parution d'une information selon laquelle le fonds activiste Elliott Management entrerait au capital du champion français des gaz industriels.

Les investisseurs ont ensuite appris que l'inflation avait bondi à 3,3% en zone euro en août (+0,4 point), tirée par les prix de l'énergie, selon Eurostat.

L'inflation est alimentée par le choc externe du conflit lancé par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui a bloqué le passage normal des navires pétroliers par le détroit d'Ormuz.

Référence du brut, le Brent de la mer du Nord s'échangeait mardi matin à 92,48 dollars le baril, en hausse de 2,20%, sur la même tendance que le WTI américain (+2,54% à 87,94 euros).

Sur le front géopolitique, le président américain Donald Trump a encore menacé de "frapper fort" contre l'Iran, après la reprise des bombardements.

Dans le détroit d'Ormuz, un navire a été touché par "trois projectiles inconnus" d'après l'agence maritime britannique UKMTO. Cela "renforce les craintes liées à l’offre" de pétrole, a souligné l'analyste Kathleen Brooks dans sa note aux usagers de la plate-forme XTB.

L'inflation provoque une envolée des taux d'intérêt sur le marché obligataire, avant le relèvement annoncé des taux par la Banque centrale européenne (BCE) en septembre.

Les obligations françaises à dix ans continuent sur des plus hauts depuis la crise de 2008, avec un rendement de 4,21% contre 4,17% lundi.

Cette nouvelle donne rend plus difficile la tâche du gouvernement français, qui va devoir intégrer dans le budget 2027 des taux plus élevés pour financer une dette souveraine à 117% du produit intérieur brut (PIB).

Des taux élevés compliquent également le financement de l'activité des entreprises, ce qui se répercute sur le marché des actions.

Vers 11H00, Air Liquide restait le titre le plus recherché par les investisseurs, avec TotalEnergies (+1,42% à 76,60 euros) bénéficiaire de la hausse continue des prix du pétrole.

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