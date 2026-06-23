Le rouble russe s'affaiblit et les actions reculent en raison des pénuries de carburant après les attaques de drones ukrainiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* De nombreuses régions russes font état de pénuries de carburant

* Le gouvernement annule une vente aux enchères d'obligations en raison de la volatilité des marchés

* Le Kremlin estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la stabilité de l'économie

* Les actions tombent à leur plus bas niveau depuis trois ans

Le rouble russe s'est affaibli mardi et les actions ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois ans, alors que les gens faisaient la queue pour s'approvisionner en carburant dans tout le pays à la suite des attaques menées ces derniers mois par des drones ukrainiens contre des raffineries russes. Les analystes et les opérateurs ont également indiqué que la chute des cours mondiaux du pétrole à la suite des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran, l’absence de progrès dans les négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine , ainsi que la baisse du taux directeur de la banque centrale, plus modeste que prévu, la semaine dernière, étaient à l’origine de la vague de ventes sur les marchés. De nombreuses régions de Russie, troisième producteur mondial de pétrole brut, ont signalé des restrictions sur les ventes de carburant et une hausse des prix des produits pétroliers, ce qui a entraîné de longues files d’attente aux stations-service en raison de pénuries d’approvisionnement ces derniers jours.

L’indice boursier de la Bourse de Moscou a chuté de 5 % le 22 juin avant de rebondir légèrement; il se situe désormais à son plus bas niveau depuis mars 2023, tandis que le rouble s’est affaibli au-delà de la barre des 75 face au dollar américain pour la première fois depuis le 6 mai.

« Tout cela conduit à une véritable apathie sur le marché », a déclaré l’économiste Evgeny Kogan, qualifiant cette vague de ventes massives de « capitulation ». De nombreuses sociétés de premier ordre, notamment la compagnie aérienne Aeroflot, le mineur de diamants Alrosa et le distributeur X5, ont dû faire face à des appels de marge. Des traders ont indiqué à Reuters que les compagnies pétrolières russes continuaient de vendre et de rapatrier leurs recettes exceptionnelles en devises étrangères, après une période de prix élevés du pétrole et l’assouplissement temporaire des sanctions américaines pendant la guerre en Iran , ce qui a apporté un certain répit à la Russie.

L’économie a fait preuve de résilience face aux sanctions occidentales au cours des quatre ans et demi de guerre en Ukraine, mais elle a commencé à s’essouffler l’année dernière, sa croissance passant de 4,9 % en 2024 à 1 %.

VOLATILITÉ DES MARCHÉS La banque centrale a déclaré dans un communiqué publié après la baisse des taux de la semaine dernière que la baisse de la production de carburant faisait peser le risque d’une nouvelle remontée de l’inflation. La banque avait maîtrisé l’inflation en relevant les taux d’intérêt, au prix d’un ralentissement économique et d’un resserrement des investissements. Le président Vladimir Poutine a déclaré mardi que les attaques ukrainiennes contre des infrastructures civiles en Russie constituaient une tentative de déstabilisation de la société.

L'action du géant énergétique public russe Gazprom, dont la filiale Gazprom Neft possède une raffinerie à Moscou qui a été touchée par des drones la semaine dernière, a chuté de plus de 5 % lundi, passant sous la barre des 100 roubles (1,35 $) pour la première fois depuis 2009.

Les analystes de la banque d’investissement Sinara ont déclaré que le 22 juin avait été l’une des pires journées sur le marché boursier russe depuis 2022, date du début de la guerre en Ukraine. Le marché russe, qui était autrefois très prisé des investisseurs étrangers, leur est désormais inaccessible en raison des sanctions. Les cours des obligations d'État russes (OFZ) ont également baissé en raison des inquiétudes liées à l'augmentation du déficit causée par la hausse des dépenses militaires. Le gouvernement a annulé une vente aux enchères d'obligations mardi, invoquant une volatilité accrue du marché. Interrogé sur la faiblesse du rouble et la chute des cours du pétrole, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a écarté les inquiétudes et a déclaré mardi qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter pour la stabilité de l’économie russe.

« La stabilité de l’économie russe, la stabilité macroéconomique, est absolument garantie », a-t-il déclaré.