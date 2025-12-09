Le rôle de Kushner dans l'offre d'achat de Warner Bros soulève des questions éthiques, selon des experts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Paramount et Netflix font l'objet d'un examen antitrust dans le cadre de l'offre de Warner Bros

*

L'implication de Donald Trump soulève des questions éthiques, selon les experts

(Ajout de détails sur la fiducie de Donald Trump dans le dernier paragraphe) par Jody Godoy

Le rôle de Jared Kushner dans le financement de l'offre de 108 milliards de dollars de Paramount pour Warner Bros Discovery injecte les intérêts de la famille Trump dans l'une des plus grandes batailles médiatiques depuis des années, soulevant des préoccupations quant à savoir si l'influence du président pourrait faire pencher la balance.

Paramount Skydance PSKY.O a lancé lundi une offre hostile pour Warner Bros Discovery WBD.O dans un ultime effort pour surpasser Netflix NFLX.O et créer un géant des médias.

Paramount a déclaré que son offre comprenait un financement de la société d'investissement de Jared Kushner, Affinity Partners, ainsi qu'un financement des fonds souverains saoudien et qatari et de L'imad Holding Co, propriété d'Abu Dhabi.

Lundi, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'il n'avait pas parlé à Jared Kushner de Warner Bros Discovery, ajoutant que ni Netflix ni Paramount "ne sont des amis à moi." Un jour plus tôt, Donald Trump avait déclaré qu'il participerait à la décision concernant le projet d'acquisition par Netflix des studios Warner Bros et des actifs de diffusion en continu.

LES PRÉTENDANTS SERONT SOUMIS À UN EXAMEN ANTITRUST

Paramount et Netflix feront probablement l'objet d'un examen antitrust approfondi afin de s'assurer que les consommateurs, les rivaux et les fournisseurs ne sont pas lésés par un éventuel rapprochement, ce qui donnera au gouvernement un droit de regard sur le choix de l'acquéreur final de Warner Bros Discovery.

L'ampleur de l'implication de Donald Trump sera un autre test qui montrera jusqu'où le président - dont les intérêts commerciaux familiaux ont augmenté depuis qu'il est entré en fonction cette année - est prêt à aller pour enfreindre les normes en matière de conflits d'intérêts.

"Si vous donniez un cours à l'école de commerce sur les conflits d'intérêts, ce serait la pièce à conviction A", a déclaré Nell Minow, présidente de ValueEdge Advisors, basée à Portland, dans le Maine, ajoutant que Donald Trump devrait se récuser de toute implication dans l'autorisation de l'opération.

Les porte-parole de la Maison Blanche et d'Affinity Partners n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Bien que les présidents des États-Unis soient exemptés de la loi fédérale sur les conflits d'intérêts, "normalement, ce que nous voyons, ce sont des présidents qui se séparent de leurs propres entreprises et qui font tout leur possible pour ne pas être impliqués dans les entreprises de leur famille afin d'éviter que les Américains ne remettent en question leurs actions", a déclaré Jordan Libowitz de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.

L'unité antitrust du ministère de la justice examinera l'accord final pour Warner Bros Discovery afin de s'assurer qu'il ne nuit pas à la concurrence sur le marché des médias, tout en contrôlant les prix à la consommation et en veillant à ce que les annonceurs disposent d'un marché équitable.

QUESTIONS SOULEVÉES AUPARAVANT

Jared Kushner a été conseiller à la Maison-Blanche pendant le premier mandat de Donald Trump et a continué à s'occuper de la politique au Moyen-Orient pendant le deuxième mandat de Donald Trump, bien qu'il n'ait pas de titre officiel.

La question de savoir si Jared Kushner a bénéficié de la présidence de son beau-père a déjà été soulevée auparavant.

Cette année, Donald Trump a proposé que les États-Unis nettoient la bande de Gaza déchirée par la guerre et la développent en tant que station balnéaire internationale , faisant écho à une idée lancée par Jared Kushner, qui était promoteur immobilier à New York avant le premier mandat de Donald Trump.

Affinity Partners a bénéficié d'un afflux de fonds de la part d'investisseurs du Moyen-Orient l'année dernière, alors que Donald Trump cherchait à se faire réélire.

"La ligne floue entre la gestion du gouvernement et les intérêts commerciaux de la famille s'élargit chaque jour", a déclaré Scott Amey, conseiller général du groupe d'intérêt public Project On Government Oversight.

Donald Trump devrait "éviter de dire et de faire quoi que ce soit en rapport avec l'accord potentiel avec Warner Brothers, et se tenir à l'écart de toute allégation selon laquelle il essaierait d'aider son gendre, qui est lié à Paramount", a déclaré Scott Amey.

Tous les biens immobiliers, les terrains de golf, les médias et les autres intérêts commerciaux de Donald Trump, qui se chiffrent à plusieurs milliards de dollars, sont placés dans une fiducie gérée par ses enfants. Mais il peut retirer les actifs de la fiducie une fois qu'il n'est plus en fonction, bénéficiant ainsi de la génération de richesse qui a lieu actuellement.