Le "roi du SPAC" Palihapitiya revient sur le devant de la scène avec une nouvelle introduction en bourse en blanc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de la lettre de l'investisseur au paragraphe 3, de données sur le marché SPAC au paragraphe 6, d'autres introductions en bourse et du contexte aux paragraphes 7 à 11) par Manya Saini

Chamath Palihapitiya, surnommé le "roi des SPAC" de Wall Street pour ses opérations en blanc très médiatisées, s'apprête à introduire en bourse son dernier véhicule d'acquisition à vocation spéciale, marquant ainsi son retour sur le marché après plusieurs années.

American Exceptionalism Acquisition Corp, présidée parl'investisseur en capital-risque qui est devenu le visage de la première manie des SPAC , cherche à lever jusqu'à 250 millions de dollars dans le cadre d'une première offre publique de vente, comme l'a montré un dossier déposé lundi en fin de journée.

"Je pense que les gains les plus importants à l'avenir viendront des entreprises qui s'efforcent de résoudre les risques fondamentaux liés à notre ordre mondial interconnecté tout en renforçant l'exceptionnalisme américain", a écrit M. Palihapitiya dans une lettre adressée aux investisseurs.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant ainsi aux entreprises une autre voie d'accès au marché qui contourne le processus traditionnel d'introduction en bourse, plus long et plus coûteux.

American Exceptionalism ciblera les entreprises des secteurs de l'intelligence artificielle, de l'énergie, de la finance décentralisée et de la défense - les secteurs qui attirent actuellement la plus grande part du financement à risque.

Le marché plus large des SPAC a connu un nouvel élan ces derniers mois. Au cours du seul mois d'août, 17 entreprises ont déposé des demandes d'introduction en bourse, dépassant le total de 12 en juillet, selon SPAC Research.

Par ailleurs, mardi, Betsy Cohen, une autre vétérane du secteur, a déposé une demande pour une nouvelle société de chèque en blanc visant à fusionner avec une startup de crypto-monnaie axée sur le bitcoin .

Sous la direction de Brandon Lutnick - le fils du secrétaire américain au commerce Howard Lutnick - le géant des services financiers Cantor Fitzgerald a également misé sur ce type d'opérations cette année.

Les fusions de SPAC ont atteint des niveaux record en 2020 et 2021, plusieurs poids lourds de Wall Street - dont les investisseurs milliardaires Bill Ackman et Michael Klein - pariant sur ces fusions comme la prochaine grande tendance en matière de cotation.

Toutefois, l'activité a fortement ralenti au cours des années suivantes, en raison d'une surveillance réglementaire accrue et d'un désintérêt des investisseurs pour ce véhicule autrefois populaire.

De nombreuses SPAC n'ont pas réussi à trouver des cibles, tandis que d'autres ont réalisé des opérations avec des rachats importants ou ont vu leurs actions plonger après leurs débuts.