Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le roi de Malaisie rejette une demande d'état d'urgence Reuters • 25/10/2020 à 18:21









KUALA LUMPUR, 25 octobre (Reuters) - Le roi de Malaisie, Al-Sultan Abdullah, a rejeté dimanche la demande faite par le Premier ministre de déclarer l'état d'urgence face à la crise du coronavirus en disant qu'il n'en voyait pas l'utilité. Il s'agit d'un revers majeur pour le chef du gouvernement, Muhyiddin Yassin, confronté à une lutte pour le pouvoir avec le chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, et à des luttes intestins i sein du gouvernement de coalition. Le chef de l'opposition, Anwar Ibrahim, avait dénoncé la demande d'établir l'état d'urgence comme une tentative par le Premier ministre de s'accrocher au pouvoir. Le Premier ministre et le chef de l'opposition se livrent une lutte pour le pouvoir dans un pays confronté à une résurgence des cas de contamination par le nouveau coronavirus. Anwar Ibrahim a déclaré le mois dernier bénéficier d'un soutien majoritaire au sein du Parlement. (Joseph Sipalan and Rozanna Latiff, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.