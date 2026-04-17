Le rival de Nvidia, Cerebras, annonce son introduction en bourse aux États-Unis, alors que l'essor de l'IA stimule les inscriptions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3-5 et 8-14)

Le fabricant de puces d'IA Cerebras Systems a dévoilé vendredi sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis, rapprochant le rival de Nvidia NVDA.O des marchés publics, alors qu'il cherche à tirer parti de l'optimisme croissant autour d'un large renouveau du marché des cotations.

Il s'agit de la deuxième tentative d'introduction en bourse de l'entreprise après le retrait d'une précédente demande d'introduction en octobre, quelques jours après une levée de fonds de plus d'un milliard de dollars qui l'a valorisée à environ 8 milliards de dollars.

Cerebras vise à défier Nvidia avec un type différent de puce d'intelligence artificielle qui ne dépend pas de la mémoire à large bande passante, l'un des principaux goulets d'étranglement de l'industrie.

Elle se concentre sur l'inférence, le processus par lequel les systèmes d'intelligence artificielle répondent aux requêtes des utilisateurs, et a lié une grande partie de sa croissance à OpenAI, y compris un accord pluriannuel de 20 milliards de dollars en vertu duquel le créateur de ChatGPT déploiera 750 mégawatts de puces Cerebras.

La cotation s'ajoute aux signes indiquant que le marché des introductions en bourse reprend de l'élan après un bref ralentissement en mars, lorsque la volatilité due aux tensions géopolitiques et à la chute des valeurs technologiques a freiné l'appétit des investisseurs.

La récente reprise des inscriptions suggère que les entreprises reviennent sur le marché à mesure que le sentiment se stabilise, les émetteurs et les banquiers pariant que la reprise observée au début de l'année peut se prolonger dans les mois à venir.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises liées à l'intelligence artificielle soient le fer de lance des cotations dans le secteur technologique, en raison des prévisions de croissance significative liées à l'adoption plus large de l'IA générative.

RETARD DANS L'INTRODUCTION EN BOURSE

Le chiffre d'affaires de Cerebras a atteint 510 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 31 décembre, contre 290,3 millions de dollars un an plus tôt. Elle a enregistré un bénéfice de 1,38 dollar par action, contre une perte de 9,90 dollars par action l'année précédente.

La société a d'abord déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en 2024, avant de reporter et finalement de retirer son introduction en bourse l'année dernière.

Reuters avait précédemment rapporté que le précédent report faisait suite à un examen par la sécurité nationale américaine de l'investissement minoritaire du conglomérat technologique G42, basé aux Émirats arabes unis, dans le fabricant de puces pour l'intelligence artificielle.

G42, qui a été à la fois un investisseur et l'un des principaux clients de Cerebras, a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités américaines, qui craignaient que les entreprises du Moyen-Orient ne permettent à la Chine d'accéder à des technologies américaines avancées en matière d'intelligence artificielle, comme l'a précédemment rapporté Reuters ( ) .

L'entreprise a annoncé en 2025 qu'elle avait obtenu l'autorisation du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis.

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cerebras est connue pour ses puces de moteur à l'échelle de la plaquette, conçues pour accélérer la formation et l'inférence de grands modèles d'IA et pour concurrencer les produits de Nvidia et d'autres fabricants de puces d'IA.

Cerebras vise à s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "CBRS".

Morgan Stanley, Citigroup, Barclays et UBS sont les principaux souscripteurs de l 'offre.