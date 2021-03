«Le risque de baisse est limité à 10% sur le CAC 40»

Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés de IG France. (© DR)

Le responsable de l'analyse marchés de IG France, Alexandre Baradez, anticipe une phase d'hésitation sur les actions au deuxième trimestre, avant un retour probable dans les deux ans à venir des grands indices boursiers vers leurs plus hauts historiques.

Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés de IG France, prévoit une période de transition sur les marchés et une consolidation globale sur les actions. Mais le puissant mouvement de rotation entre les valeurs de croissance et les cycliques, n'est pas terminé, selon lui.

Depuis un mois, les investisseurs ont poursuivi leurs arbitrages en faveur des secteurs les plus sensibles à la sortie de la crise sanitaire, au détriment des valeurs de technologie et de santé.

La «repentification» de la courbe des taux d'intérêt aux États-Unis (hausse des taux longs et stabilité des taux courts) a rogné l'effet «TINA» (There is no alternative) favorable aux actions. Le rendement du bon du Trésor américain revenu à plus de 1,50% est passé au-dessus de celui des dividendes du S&P 500.

Mais le taux à dix ans n'a pas encore retrouvé son niveau précédant l'arrivée du virus (1,9%), alors que les matières premières et les actions l'ont déjà fait. Ce qui conforte le scénario d'une phase de repli à court terme.

Une phase d'observation

L'expert imagine une période transitoire d'observation durant le deuxième trimestre où les investisseurs «regardent si les comptes des entreprises justifient ce qu'ils ont payé».

Il prévoit un possible retour du CAC 40 vers 5.700/5.800 points, voire sur l'oblique inférieure à 5.400/5.500 points, soit un risque de baisse maximum de 10% à