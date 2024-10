(AOF) - Le ringgit malaisien a atteint cette semaine un plus haut sur 39 mois par rapport au dollar, à 4,1150 dollars. Le Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid, chef économiste de la banque centrale malaisienne, a attribué cette hausse du ringgit aux espoirs de voir la Réserve fédérale américaine continuer à réduire les taux d'intérêt, sur la base de la trajectoire d'inflation plus faible que prévu constatée aux États-Unis. Malgré les tensions géopolitiques croissantes, le ringgit semble surmonter efficacement les obstacles, a-t-il déclaré.

Le ringgit malaisien au plus haut contre le dollar, sur des espoirs de baisse des taux

