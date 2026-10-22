Le Rhode Island poursuit Meta en justice pour sa prétendue tolérance envers les publicités frauduleuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire sur Meta et d'informations contextuelles sur d'autres poursuites judiciaires impliquant Meta)

* Les publicités sont apparues sur Facebook, Instagram et WhatsApp

* Le recours vise à obtenir des sanctions pécuniaires civiles et la réparation des préjudices subis par les consommateurs

* Il s'agit de la première action en justice intentée contre Meta par un État américain pour des escroqueries

* Meta s'engage à contester cette action en justice, qu'elle qualifie d'« infondée »

par Jeff Horwitz et Katie Paul

Jeudi, l'État de Rhode Island a engagé une action en justice contre Meta Platforms META.O devant un tribunal d'État, reprochant à l'entreprise de tolérer la prolifération de publicités frauduleuses sur ses plateformes Facebook, Instagram et WhatsApp.

La plainte, déposée par le procureur général du Rhode Island, Peter Neronha, devant la Cour supérieure de Providence, accuse Meta de tirer illégalement profit de publicités frauduleuses représentant des milliards de dollars et d'avoir participé à leur création – alors même qu'elle assurait à ses milliards d'utilisateurs qu'elle travaillait avec diligence pour les protéger.

Il s'agit de la première affaire de ce type liée à des escroqueries à être intentée contre Meta par un État américain, à la suite d'une action en justice similaire engagée en mai contre par le comté de Santa Clara, en Californie.

La plainte réclame des sanctions pécuniaires civiles pour chacune des violations présumées de la loi de l'État de Rhode Island commises par Meta, la restitution des sommes aux consommateurs, la restitution des gains indûment obtenus et une ordonnance judiciaire obligeant l'entreprise à lutter contre les publicités frauduleuses qu'elle développe et diffuse sur ses plateformes, plutôt que d'en tirer profit.

« Comme allégué, Meta a sciemment exposé des utilisateurs vulnérables à la fraude et aux escroqueries, et en a tiré d'énormes profits. Lorsque des entreprises, grandes ou petites, profitent des consommateurs du Rhode Island, ce bureau fera tout ce qui est en son pouvoir pour leur demander des comptes », a déclaré M. Neronha dans un communiqué de presse.

Meta a déclaré qu'elle contesterait cette action en justice, la qualifiant d'« infondée », et a souligné que l'entreprise collaborait régulièrement avec les forces de l'ordre pour démanteler les réseaux d'escroquerie.

« Le procureur général a refusé de discuter avec nous des moyens que nous mettons en œuvre pour protéger les habitants du Rhode Island contre les escroqueries, et a préféré engager un cabinet d'avocats privé situé hors de l'État pour monter de toutes pièces une action en justice qui ignore l'ensemble des mesures que nous prenons quotidiennement pour lutter contre les escroqueries », a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta, dans un communiqué.

M. Stone a souligné que Meta avait supprimé plus de 159 millions de publicités frauduleuses et lancé de nouveaux outils de lutte contre la fraude au cours de la seule année écoulée, tels que des alertes signalant les demandes d'amitié suspectes sur Facebook, une vérification renforcée des annonceurs et des avertissements concernant les demandes risquées de liaison d'appareils sur WhatsApp.

PUBLICITÉS FRAUDULEUSES À HAUT RISQUE

Cette action en justice a été intentée au lendemain d'une décision rendue par un juge du Nouveau-Mexique condamnant Meta à verser 25 milliards de dollars à cet État, dans une affaire où un jury avait conclu que l'entreprise avait induit les consommateurs en erreur concernant la confidentialité de leurs données. Meta avait également accepté en août de verser jusqu'à 18 milliards de dollars dans le cadre d'un accord à l'amiable conclu avec la quasi-totalité des États américains afin de régler les plaintes selon lesquelles elle aurait conçu ses plateformes pour créer une dépendance chez les enfants.

La plainte du Rhode Island cite un reportage de Reuters datant de l'année dernière, qui faisait état de documents internes de Meta mettant en évidence l'ampleur considérable de la publicité frauduleuse sur les plateformes de l'entreprise – ainsi que les calculs de Meta selon lesquels elle tirait bien plus de bénéfices des publicités frauduleuses à haut risque qu'elle ne s'attendait à payer en amendes pour les avoir autorisées.

Selon ces documents, Meta affiche chaque jour environ 15 milliards de publicités frauduleuses « à haut risque » auprès de ses utilisateurs, et a tiré environ 10 % de son chiffre d'affaires de 2024 du commerce électronique frauduleux, de produits de santé douteux et d'autres pratiques marketing interdites.

Dans de nombreux cas, selon la plainte déposée par l'État de Rhode Island, les outils de création publicitaire basés sur l'IA de Meta ont activement aidé les escrocs dans leurs pratiques marketing frauduleuses. Plutôt que de bloquer systématiquement les annonceurs que ses systèmes de détection automatisés soupçonnaient de fraude, a allégué Rhode Island, Meta leur a parfois facturé des frais supplémentaires à titre de pénalité.

« Meta a sciemment contribué à la création et à l'optimisation de ces publicités afin de garantir leur efficacité maximale, puis a menti à leur sujet, présentant de manière trompeuse au public son engagement à prévenir la fraude sur ses plateformes », indique la plainte.

L'entreprise a contesté les informations publiées par Reuters.

« Nous luttons sans relâche contre la fraude et les escroqueries, car les utilisateurs de nos plateformes ne veulent pas de ce contenu, les annonceurs légitimes n'en veulent pas et nous n'en voulons pas non plus », a déclaré M. Stone en réponse à ces articles publiés l'année dernière, les qualifiant de « vision sélective qui déforme l'approche de Meta en matière de fraude et d'escroqueries ».

Au cours des mois qui ont suivi la publication des articles de Reuters, Meta a affirmé avoir réalisé des progrès dans le cadre de ses initiatives de lutte contre les escroqueries. Lors d'un événement organisé mercredi à la Maison Blanche sur la prévention de la cybercriminalité , le procureur général des États-Unis, Todd Blanche, a qualifié l'entreprise de « partenaire incroyable des forces de l'ordre ».

Mais l'État de Rhode Island a affirmé que les escroqueries restaient monnaie courante et facilement repérables dans la bibliothèque publicitaire de l'entreprise, une base de données regroupant les publicités diffusées sur les plateformes de Meta.

« L'annonce ci-dessous, par exemple, promettait de guérir la maladie d'Alzheimer en 45 jours », indiquait la plainte de l'État de Rhode Island à propos d'une série d'annonces frauduleuses. « Plus de 2 000 versions de cette annonce étaient actives dans la bibliothèque publicitaire de Meta. »

LES PERSONNES ÂGÉES EN CIBLE

Souvent, ces publicités frauduleuses ciblaient les personnes âgées, a affirmé l'État de Rhode Island, citant une enquête menée par l'organisation à but non lucratif Center for Countering Digital Hate, qui a identifié près de 94 000 publicités frauduleuses sur les plateformes de Meta.

« Certains de ces annonceurs ont dépensé davantage en publicités Meta sur plusieurs années que de grandes marques telles que Walmart ou Pfizer », indique la plainte.

Au-delà des escroqueries, le bureau du procureur général de Rhode Island a déclaré avoir constaté que Meta manquait également à son devoir de surveillance concernant d'autres types de publicités illicites, telles que celles promouvant des applications d'IA destinées à la pornographie « deepfake ». Dans un exemple fourni par l'État, une publicité présentait côte à côte l'image d'une femme entièrement habillée dans un café et celle de cette même femme en train de se livrer à un acte sexuel.

Le Rhode Island a également cité des exemples de publicités frauduleuses usurpant l'identité de personnalités publiques et d'institutions de confiance telles que des banques afin de tirer parti de leur crédibilité, notamment un cas dans lequel des escrocs en Chine ont utilisé le nom et l'image d'un haut dirigeant de la Bank of America dans des publicités sur Facebook et Instagram qui incitaient les utilisateurs à effectuer des opérations boursières frauduleuses sur WhatsApp.

Les données d'enquêtes publiques citées par le Rhode Island – ainsi que les propres évaluations internes de Meta obtenues par Reuters – indiquent que les plateformes de l'entreprise sont responsables d'une part disproportionnée des escroqueries en ligne et que les dispositifs de lutte contre la fraude de Meta étaient moins efficaces que ceux de ses principaux concurrents dans le domaine de la publicité numérique.

« Il est plus facile de faire de la publicité pour des escroqueries sur les plateformes de Meta que sur celles de Google », concluait une analyse interne de Meta datant d'avril 2025.

Meta a néanmoins cherché à contrecarrer les efforts réglementaires visant à imposer une vérification, a déclaré l'État de Rhode Island.

La plainte précise qu'« un annonceur banni peut réapparaître le temps de fournir une nouvelle adresse e-mail ou un nouveau numéro de téléphone ».