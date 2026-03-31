Le Rezurock de Sanofi approuvé dans l'UE pour le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte

Sanofi SA SASY.PA :

* LE REZUROCK DE SANOFI APPROUVÉ DANS L'UE POUR LE TRAITEMENT DE LA MALADIE CHRONIQUE DU GREFFON CONTRE L'HÔTE

* REZUROCK EST MAINTENANT APPROUVÉ DANS L'UE POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS ATTEINTS DE GVHD CHRONIQUE

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(Rédaction de Gdansk)