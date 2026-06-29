Le revers essuyé par Polestar aux États-Unis amène les propriétaires à se demander : qui va s'occuper de l'entretien de ma voiture ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les conducteurs craignent une baisse de la valeur de revente et une incertitude quant à la prise en charge de la garantie suite au refus du gouvernement fédéral

* Polestar affirme que les ventes, les mises à jour logicielles et l'assistance produit pour les modèles antérieurs à 2027 se poursuivront

* Volvo a obtenu l'autorisation aux États-Unis, laissant les concessionnaires Polestar perplexes face à la décision du gouvernement

par Nora Eckert

Lorsque Ryan Rodriguez a décroché une excellente affaire sur une Polestar PSNY.O de l'année-modèle 2024 au début du mois, il ne s'attendait pas à ce que la marque se retrouve bientôt en difficulté aux États-Unis. La semaine dernière, Polestar, détenue majoritairement par le groupe chinois Geely Holding 0175.HK , a annoncé s’être vu refuser l’autorisation de commercialiser de nouveaux modèles aux États-Unis en vertu d’une réglementation fédérale restreignant les véhicules équipés de technologies connectées liées à la Chine, à compter de l’année-modèle 2027.

La nouvelle a choqué les conducteurs et les concessionnaires Polestar, suscitant des inquiétudes quant à la valeur de revente de leurs modèles et à la viabilité future du réseau de service après-vente de la marque aux États-Unis.

« J’essaie de rester optimiste », a déclaré M. Rodriguez, qui a indiqué qu’il aurait peut-être envisagé d’acheter un autre modèle s’il avait eu connaissance de cette interdiction. Il est impatient de prendre le volant de sa Polestar lorsqu’il recevra ce véhicule électrique cette semaine, mais s’inquiète des futurs problèmes liés à la garantie. « Dans cinq ans, quel sera le plan? », s’est-il interrogé. Les règles relatives aux véhicules connectés ont été adoptées en janvier 2025 sous la présidence de Joe Biden, en raison de préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité des véhicules à collecter des données sensibles sur les propriétaires américains, et ont été maintenues sous l’administration Trump. D’autres constructeurs automobiles sollicitent des dérogations pour une poignée de modèles, notamment Ford Motor F.N , qui importe un SUV Lincoln depuis la Chine.

Polestar a déclaré qu’elle continuerait à vendre aux États-Unis ses modèles antérieurs à 2027 et qu’elle assurerait également l’accès à son réseau de service après-vente. L’entreprise avait prévu de commercialiser un SUV Polestar 4 et un SUV compact Polestar 7 de l’année-modèle 2027, a indiqué un porte-parole. Cette interdiction a surpris les concessionnaires, en partie parce que la marque sœur de Polestar, Volvo Cars VOLCARb.ST , qui s’est séparée de la marque de véhicules électriques il y a plusieurs années, a obtenu une autorisation en mai.

« Cela n’a tout simplement aucun sens que certaines marques aient reçu le feu vert alors que nous avons eu le feu rouge », a déclaré Matthew Haiken, dont la concession Polestar du New Jersey figurait parmi les premières et les plus importantes.

M. Haiken, qui est également concessionnaire Volvo, a expliqué que le processus de sélection des concessionnaires Polestar, qu’il a remporté en 2021, était extrêmement compétitif. « J’ai travaillé jour et nuit pour remporter ce concours », a-t-il déclaré.

Il préparait l’ouverture d’un nouveau site Polestar dans le New Jersey, impatient de voir les nouveaux modèles arriver sur le marché américain dans les années à venir. Désormais, il doit maintenir son activité grâce à l’entretien et à la vente de modèles d’occasion.

Sur les forums de Polestar, certains propriétaires et acheteurs potentiels se sont dits enthousiastes à l’idée de pouvoir conclure une meilleure affaire si les valeurs de revente venaient à baisser. Beaucoup ont comparé cette situation aux bonnes affaires réalisées par les clients de la marque de véhicules électriques Fisker lors de sa faillite en 2024, bien que certains conducteurs de ces véhicules électriques affirment avoir été confrontés à un réseau d’entretien insuffisant et à des problèmes de connectivité.

« J’attendais une Polestar 2 d’occasion à bas prix, c’est peut-être ma chance », a posté un utilisateur sur Reddit.

Certains conducteurs s’inquiètent également de savoir si leurs véhicules continueront à bénéficier de mises à jour logicielles régulières, et si les fonctionnalités disponibles pour le parc américain prendront du retard par rapport aux modèles Polestar commercialisés sur d’autres marchés.

Polestar a déclaré que les mises à jour logicielles et l’assistance technique continueraient d’être assurées conformément aux plans de produits et de services. Les conducteurs pourront probablement s’appuyer sur les ressources du réseau américain existant de Volvo, a déclaré Karl Brauer, analyste exécutif chez http://iseecars.com/.

« Je pense que la présence de l’autre marque, qui est toujours implantée dans le pays, atténue considérablement bon nombre des effets qui auraient autrement été négatifs », a-t-il déclaré.

Bill Baird et son épouse sont ravis de leur Polestar 2024 et souhaitent la conduire pendant de nombreuses années encore. Il avait envisagé de passer à un modèle plus récent à l’avenir, mais cette interdiction complique les choses.

« Je serais un peu réticent à cette idée, ne serait-ce que pour le service après-vente à long terme », a-t-il déclaré. Il s’inquiète de ce qui se passerait si les concessionnaires Polestar faisaient faillite, car il a déjà eu du mal à obtenir des prestations d’entretien chez les concessionnaires Volvo.

Un porte-parole de Polestar a déclaré que la marque continuerait à assurer le service après-vente via son réseau de 32 centres, implantés dans des concessions Volvo.