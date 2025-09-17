Le revendeur de billets StubHub lève environ 800 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Le revendeur de billets StubHub a fixé mardi le prix de son introduction en bourse à 23,50 dollars, dans la fourchette annoncée de 22 à 25 dollars par action, levant ainsi environ 800 millions de dollars et préparant le terrain pour ses débuts en bourse, attendus de longue date.

La société new-yorkaise, dirigée par son cofondateur Eric Baker, a vendu 34,04 millions d'actions lors de son introduction en bourse, ce qui donne à StubHub une valeur de 8,6 milliards de dollars.

StubHub est à la tête d'une semaine chargée pour le marché des introductions en bourse à l'automne, avec des entreprises allant de la cybersécurité au commerce électronique qui devraient faire leur entrée en bourse à New York d'ici vendredi.

La semaine dernière, une demi-douzaine d'entreprises dirigées par le géant de la fintech Klarna KLAR.N ont levé plus de 4 milliards de dollars, marquant la semaine la plus active pour le marché américain des introductions en bourse depuis 2021.

StubHub avait suspendu ses projets d'introduction en bourse en avril, la volatilité des tarifs ayant ébranlé les actions et fermé le marché des nouvelles cotations.

Fondée en 2000, StubHub exploite une place de marché de billetterie qui permet aux acheteurs de plus de 200 pays d'acheter des billets pour des événements en direct, notamment des spectacles sportifs et musicaux.

Bien qu'il se concentre principalement sur la billetterie secondaire, StubHub propose également des billets directement auprès des artistes et des salles de spectacle.

Au début du mois, StubHub a annoncé un accord pluriannuel avec la Major League Baseball pour offrir des billets pour les matchs.

"Les investisseurs seront très attentifs à ses plans de croissance et l'opportunité d'expansion dans la vente de billets originaux est certainement un aspect attrayant de l'histoire", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

"Pour les consommateurs, les coûts de changement sont faibles, mais il y a toujours des effets de réseau pour avoir les plus grandes places de marché de billets, avec un capital de marque très fort."

StubHub envisageait depuis des années une introduction en bourse à New York, ayant déposé confidentiellement en 2021 une demande d'introduction en bourse par le biais d'une cotation directe, d'après les documents déposés auprès des autorités de réglementation.

La société a ensuite abandonné le projet de cotation directe et opté pour une introduction en bourse traditionnelle.

StubHub devrait commencer à négocier à la Bourse de New York sous le symbole "STUB" mercredi. J.P. Morgan et Goldman Sachs ont été les chefs de file de la gestion conjointe de l'offre.