(AOF) - "Le retrait de M. Biden ne constitue pas une grande surprise pour les marchés", souligne Edmond de Rothschild AM : cette annonce rend la victoire de Donald Trump "moins certaine" mais cette probabilité "devrait se maintenir à un niveau encore élevé étant donné le bon momentum de la campagne de Trump-Vance". Cet évènement politique "assez rare" ajoute de la volatilité "au moment même où la conjoncture économique montre des signes de tassement" tandis que les annonces de résultats trimestriels "affichent eux-aussi quelques signes de faiblesse dans le secteur de la consommation notamment".

Le retrait de Joe Biden "ajoute de la volatilité" (Edmond de Rothschild AM)

