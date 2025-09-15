Le retour de la baisse des taux de la Fed : quelles implications pour les marchés (JPMorgan) ?

(AOF) - La Fed devant reprendre son assouplissement monétaire cette semaine, JPMorgan a actualisé les conclusions de ses études de juin et août concernant ses implications pour les marchés. La banque américaine soulignait que les rendements obligataires ont tendance à baisser avant l'assouplissement et à continuer de baisser après la reprise de celui-ci. Elle conserve sa position longue sur la duration.
Le dollar américain a, lui, tendance à s'affaiblir avant et après la reprise de l'assouplissement. " Nous pensons que la stabilisation du dollar américain observée en juillet-août pourrait ne pas durer et céder la place à un nouvel accès de faiblesse à terme. Notre équipe de change prévoit une baisse de 4 à 5 % de l'indice DXY au cours des six prochains mois " explique JPMorgan.
S'agissant des actions, les stratèges font remarquer que les indices ont historiquement eu tendance à consolider lorsque la Fed a repris son assouplissement monétaire, marquant le pas pendant quelques mois, avant de progresser par la suite. Ils notent cependant que les investisseurs semblent se servir de l'assouplissement à venir comme une excuse pour ignorer le ralentissement actuel du marché du travail. " Une fois l'assouplissement relancé, les investisseurs en actions pourraient devenir un peu plus prudents et intégrer davantage de risques de baisse, réévaluant ainsi leur position actuelle, potentiellement complaisante " prévient la banque américaine.
