Le retard pris par le plan de défense britannique freine la base d'approvisionnement militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du ministère britannique de la Défense aux paragraphes 11 et 12)

* Un retard de neuf mois affecte la chaîne d'approvisionnement de la défense britannique

* Des petites entreprises font faillite; les investissements sont suspendus

* Ralentissement des marchés publics du ministère de la Défense; les entreprises se tournent vers l’étranger

* Les querelles autour d’un déficit de 28 milliards de livres sterling bloquent le projet

par Sarah Young

Le retard de neuf mois pris par la Grande-Bretagne dans la présentation de ses plans de dépenses de défense pour faire face à la menace croissante de la Russie a contraint certains petits fournisseurs à la faillite, d’autres à suspendre leurs investissements et bien d’autres encore à se tourner vers l’étranger. Le Premier ministre Keir Starmer devrait enfin publier mardi le Plan d’investissement dans la défense, l’une de ses dernières mesures avant de quitter ses fonctions en juillet, après que ses ministères de la Défense et des Finances se sont disputés pendant des mois sur la manière de combler un déficit estimé à 28 milliards de livres sterling. De nombreuses entreprises du secteur affirment que ce retard a porté préjudice à la base d’approvisionnement militaire du Royaume-Uni et pourrait compromettre les efforts du gouvernement visant à rendre ses forces armées, à court de liquidités, prêtes au combat .

« Nous avons besoin du DIP pour donner aux investisseurs privés la confiance nécessaire afin qu’ils augmentent leurs investissements », a déclaré Shefali Sharma, directrice générale d’Oxford Dynamics, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la défense. « À l’heure actuelle, son absence coûte cher aux entreprises. »

Pendant ce temps, les attributions de marchés par le ministère britannique de la Défense se sont taries et même les petits marchés prennent plus de temps que d’habitude, ce qui pousse les entreprises britanniques du secteur de la défense à se concentrer sur la conquête de marchés à l’étranger et signifie que le Royaume-Uni perd des emplois et des investissements.

Des dizaines de petites entreprises ont ainsi fait faillite ou ont fermé leurs divisions de défense pour se concentrer sur d’autres secteurs, a indiqué à Reuters le groupe de pression ADS. Andrew Thomis, directeur général de l’entreprise britannique de défense Cohort CHRT.L , a déclaré qu’au cours des 18 derniers mois, la demande des armées d’autres pays où elle est présente, tels que l’Allemagne , la Pologne , les pays nordiques et baltes, s’est clairement intensifiée, contrairement à la situation au Royaume-Uni.

« En raison de l’absence de plan d’investissement dans la défense, il est vraiment difficile pour le ministère de la Défense de passer des contrats pour de nouveaux programmes », a déclaré le directeur général Andrew Thomis, ajoutant que les marchés publics attendus au Royaume-Uni ne se sont pas encore concrétisés.

Cohort, groupe mère de sept entreprises différentes liées au secteur de la défense, a indiqué que, bien que son chiffre d’affaires total doive progresser de 12 % au cours du dernier exercice financier, la part du Royaume-Uni est tombée en dessous de 50 %, alors qu’elle s’élevait à 80 % il y a seulement quelques années.

LE ROYAUME-UNI À LA TRAÎNE EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS DANS L’INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE Le ministère britannique de la Défense a indiqué avoir signé 1 400 contrats majeurs depuis juillet 2024.

« Ce gouvernement procède à une augmentation sans précédent des dépenses de défense », a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. « Le Plan d’investissement dans la défense permettra de doter nos forces armées du meilleur équipement possible. » Mais certaines entreprises affirment que les hésitations de la Grande-Bretagne , alors que d’autres pays attribuent des contrats,ont nui à la production nationale. Q5D, une start-up basée près de Bristol, dans le sud-ouest de l’Angleterre, qui a automatisé la fabrication du câblage utilisé dans les drones et d’autres équipements, a remporté des contrats avec l’armée américaine, mais pas au Royaume-Uni , ce qui fait des États-Unis le site le plus probable pour l’implantation d’une nouvelle usine.

« J’adorerais en construire une ici… mais étant donné que toutes nos ventes se font en réalité aux États-Unis, il est plus logique de le faire là-bas », a déclaré le directeur général Stephen Bennington.

« Je pense qu’il ne sert pas à grand-chose pour nous d’investir et de nous tourner vers le ministère de la Défense pour le moment, tant qu’ils n’ont pas mis de l’ordre dans leurs affaires. »

De même, l’une des filiales britanniques de Cohort, SEA, a implanté une usine au Canada pour fabriquer des systèmes de lancement de torpilles, car c’est là que se trouve la demande.

« Le rythme de ces projets à l’étranger semble en effet plus rapide », a déclaré M. Thomis.

Pour Oxford Dynamics, une entreprise spécialisée dans l’IA pour la défense qui emploie environ 45 personnes et dont la technologie est déjà utilisée sur les infrastructures du ministère de la Défense, le retard pris par le DIP l’a empêchée d’avancer à un rythme soutenu, en raison d’un manque de clarté.

« Nous pensons que le DIP nous permettra de recentrer nos efforts… pour ensuite nous consacrer pleinement aux capacités requises », a déclaré la directrice générale Sharma, expliquant que l’entreprise attendait des indications précises sur ce que souhaite exactement le ministère de la Défense.

En l’absence du signal de demande fourni par le DIP, certaines start-ups ont fait faillite. C’est le cas notamment d’Aeralis, qui avait conçu un avion à réaction modulaire dans l’espoir de concourir pour remplacer la flotte britannique d’avions d’entraînement Hawk, mais qui a été placée en redressement judiciaire en mai.

Pendant ce temps, le seul secteur où la demande s’est maintenue est celui lié à l’implication de la Grande-Bretagne dans l’aide apportée à l’Ukraine sur toute une gamme de technologies.

« C’est le soutien de la Grande-Bretagne à l’Ukraine qui a stimulé l’innovation dans ce domaine et accéléré la mise en œuvre de ces innovations », a déclaré Rob Merryweather, directeur technologique du groupe BAE Systems, en référence aux systèmes de navigation de nouvelle génération.

Un projet britannique visant à développer pour l’Ukraine une arme de frappe avancée à longue portée et à faible coût a également progressé à un rythme soutenu depuis février 2025: les prototypes ont été testés en l’espace de quelques mois, et trois entreprises travaillent désormais dans le cadre d’un contrat de développement de 45 millions de livres sterling.