Un oligarque ukrainien et sa famille blessés dans une explosion à Monaco

Cette photographie montre les services d'urgence monégasques déployés près du lieu d'une explosion survenue dans un immeuble résidentiel à Monaco, près de la frontière avec la France, le 29 juin 2026 ( AFP / Valery HACHE )

Un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, et deux autres personnes ont été blessés lundi soir à Monaco dans la déflagration d'un engin explosif, la première du genre dans la principauté.

L'explosion s'est produite vers 21H00 (19H00 GMT) dans un immeuble résidentiel, le long de la frontière avec la France.

Les autorités monégasques ont fait état de deux blessés en urgence absolue, un couple de 50/60 ans, et d'un blessé en urgence relative, un adolescent de 13 ans, sans préciser d'identité.

Selon une source proche du dossier à l'AFP confirmant une information de BFMTV, l'homme est Vadim Ermolaev, un oligarque ukrainien résidant à Monaco.

L'information n'a pas été confirmée à Monaco, où le procureur général Stéphane Thibault pourrait diffuser un communiqué dans la nuit et tenir une conférence de presse dans la journée de mardi, selon le ministre d'Etat (chef du gouvernement) Christophe Mirmand.

Selon M. Thibault à l'AFP, une personne a déposé un sac ou un colis dans le hall de l'immeuble avant de repartir.

"C'est la première fois que dans l'histoire, à ma connaissance, un tel acte se produit dans la Principauté", a déclaré M. Mirmand.

Dans ce contexte, les autorités monégasques ont renforcé les mesures de sécurité dans la principauté déjà ultra-sécurisée, a annoncé M. Mirmand lors d'un point presse tard lundi soir.

"Il est important de pouvoir travailler avec les services de renseignement pour identifier l'environnement des victimes, pour identifier si d'autres personnes pourraient être concernées par des menaces particulières, et pour pouvoir s'assurer que ces faits ne se reproduisent pas dans la principauté", a-t-il ajouté.

Collaboration avec la France

Une cinquantaine de pompiers, dont une dizaine de renforts français, ont été mobilisés pour porter secours aux blessés. Dans le même temps, 84 agents de la sûreté publique ont été dépêchés pour sécuriser la zone.

Outre MM. Mirmand et Thibault, le président du Conseil national, ainsi qu'un proche collaborateur du prince Albert II et des élus des communes française voisines étaient sur place.

Un photographe de l'AFP sur place a constaté un très important déploiement de forces de l'ordre qui bouclaient tous les accès au quartier de l'explosion. Un hélicoptère survolait la zone.

Selon l'entourage du ministre française de l'Intérieur Laurent Nuñez, "une collaboration policière a été mis en place pour retrouver l'auteur en fuite".

Selon M. Mirmand, des témoins ont donné des éléments pour l'identifier, et il a été repéré sur les images de vidéosurveillance de Monaco et de Beausoleil, la commune française voisine où il s'est rendu à pied après avoir déposé l'engin explosif.

Les trois blessés ont été transportés à Nice, à une vingtaine de kilomètres de Monaco, les deux adultes au CHU Pasteur et le plus jeune à l'hôpital pour enfants Lenval, a précisé un porte-parole du gouvernement monégasque.

Le maire de Nice, Eric Ciotti (UDR), a dénoncé sur X "une tragédie qui frappe Monaco": "Pensées pour les victimes, leurs familles et le peuple monégasque. Soutien total aux forces de sécurité et aux services de secours mobilisés".

Quatre autres personnes ont été prises en charge par les secouristes, dont une personne choquée et plusieurs victimes de coupures à cause des vitres soufflées par l'explosion, a expliqué M. Mirmand.

L'immeuble visé compte six appartements, mais les trois blessés étaient les seules personnes présentes, a-t-il ajouté.

Une vidéo postée sur le réseau social X, semblant filmer une avenue de Monaco, montre qu'une dizaine de pompiers sont à l'œuvre, dont plusieurs transportant une personne sur un brancard.

Sur une photo présentée comme provenant du même endroit, des débris sont visibles dans l'entrée d'un bâtiment de pierre dont les escaliers ont été fortement endommagés et les grilles déformées. Du sang est également visible sur ces mêmes marches.