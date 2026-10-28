Le résultat opérationnel de Ford au troisième trimestre progresse légèrement malgré la hausse des coûts des matières premières

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(Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 5; ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 10 et 11)

* Le bénéfice par action ajusté dépasse les prévisions de LSEG, s'établissant à 49 centimes contre 40 centimes

* Ford relève le seuil minimal de ses prévisions d'Ebit annuel de 500 millions de dollars, à 10,5 milliards de dollars

* L'estimation des effets négatifs liés aux matières premières passe d'environ 2 milliards de dollars à près de 2,5 milliards de dollars

par Nora Eckert et Nathan Gomes

Le bénéfice de base de Ford Motor F.N au troisième trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 2,7 milliards de dollars, le constructeur automobile du Michigan ayant surmonté les difficultés de production liées à son pick-up F-150, son best-seller , ainsi que la hausse des coûts des matières premières.

Le constructeur automobile a déclaré mercredi qu’il devait faire face à une hausse des coûts due à plusieurs facteurs, notamment le conflit au Moyen-Orient, la hausse des prix du cuivre et de l’acier, l’augmentation des coûts du carburant et la hausse des prix des puces électroniques. Ford a revu à la hausse ses estimations pour l’ensemble de l’année concernant les coûts des matières premières, les portant à près de 2,5 milliards de dollars contre environ 2 milliards auparavant.

La guerre en Iran a accentué les pressions sur les coûts dans tous les secteurs, la hausse des prix du diesel entraînant une augmentation des frais de transport et le renchérissement des matières premières menaçant de réduire les marges.

Ford a relevé la fourchette basse de ses prévisions annuelles de 500 millions de dollars, à 10,5 milliards de dollars, tandis que la fourchette haute reste fixée à 11 milliards de dollars de résultat avant intérêts et impôts.

L'action Ford a clôturé en baisse d'environ 1,5 %.

Les actions de General Motors GM.N ont fortement chuté la semaine dernière après que le groupe a indiqué que la hausse des coûts des matières premières exercerait une pression supplémentaire sur ses finances, malgré des bénéfices solides au troisième trimestre.

La production des pick-up F-150 de Ford a été interrompue le mois dernier pendant près d’une semaine en raison d’un problème non divulgué lié à un fournisseur. Le constructeur automobile s’efforçait déjà de rattraper un retard de production important sur ces véhicules, suite à un incendie survenu l’année dernière chez Novelis, un fournisseur clé d’aluminium basé à New York.

La directrice financière de Ford, Sherry House, a déclaré mercredi aux journalistes que “le retour à la normale des opérations chez Novelis est en grande partie derrière nous”.

Le constructeur automobile produit des camions F-150 à un rythme bien plus soutenu que d’habitude, a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, aux analystes. L’entreprise vise à maintenir un stock de véhicules correspondant à environ 55 à 60 jours de demande, contre 80 à 100 jours habituellement.

“Cela nous a vraiment permis de développer cette activité disciplinée des pick-up pleine grandeur, tandis que nous observons nos concurrents mener une stratégie très différente”, a déclaré M. Farley.

Le bénéfice ajusté de 49 centimes par action a dépassé les prévisions des analystes de LSEG, qui tablaient sur 40 centimes par action. Le constructeur automobile a enregistré un chiffre d’affaires de 49,5 milliards de dollars et un résultat net de 2 milliards de dollars. Mme House a indiqué que Ford prévoyait que la rentabilité de son cœur de métier en 2027 serait globalement comparable à celle de 2026.

L'URGENCE D'UN ACCORD COMMERCIAL SE FAIT DE PLUS EN PLUS SENTIR

Tom Narayan, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que les constructeurs automobiles disposaient d’un fort pouvoir de fixation des prix grâce à une demande solide, et Ford a indiqué s’attendre à ce que les prix terminent l’année en hausse de 1 %.

M. Narayan a également indiqué que Ford et GM tireraient particulièrement profit d’un accord commercial bilatéral entre les États-Unis et le Mexique conclu avant la fin de l’année, en raison de leur dépendance à l’égard d’un système de production nord-américain interconnecté.

Ford produit des composants clés dans les pays voisins et y assemble des véhicules, notamment les modèles Bronco Sport et Maverick au Mexique et les camions Super Duty au Canada.

S'exprimant mardi lors d'un événement organisé par Reuters, un dirigeant de Honda a averti qu'une hausse imminente des droits de douane américains sur les importations d'acier et de véhicules en provenance du Canada, prévue à compter du 1er janvier, serait “catastrophique” pour le secteur. Ces droits s'élèvent actuellement à 25 % et devraient doubler au début de l'année prochaine.

Reuters a rapporté cette semaine que les deux gouvernements travaillaient à un accord visant à alléger les droits de douane américains sur l’acier et les automobiles canadiens, après l’échec des négociations commerciales en août.

M. Farley a appelé à une conclusion rapide de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) afin que les constructeurs automobiles américains puissent rivaliser avec le Japon et la Corée du Sud, dont les véhicules sont soumis à des droits de douane américains de 15 % en vertu des accords commerciaux conclus par ces pays avec Washington.

Les ventes de véhicules de Ford aux États-Unis ont reculé de 8,6 % sur l’année jusqu’au troisième trimestre, l’entreprise ayant subi les conséquences de l’arrêt progressif de la production de son SUV Escape, ainsi que de la baisse des ventes de véhicules électriques et hybrides.