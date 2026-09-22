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Le résultat net de Prodways s'envole principalement grâce aux cessions
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 18:22
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Le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle a publié ses résultats du premier semestre 2026, marqués par l'exécution de son plan stratégique de recentrage et une nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle.

Consécutivement à la cession de l'activité Software pour 35 millions d'euros et au classement de l'activité Matières (DeltaMed) en activité non poursuivie, le périmètre des activités poursuivies du groupe se concentre désormais sur l'activité Printers (division Systems) et la division Products.

Sur ce périmètre retraité, Prodways enregistre au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires de 15,9 millions d'euros, en légère hausse de 1% par rapport au premier semestre 2025.

L'Ebitda courant est repassé en territoire positif à 0,6 million d'euros (contre -0,5 million d'euros un an plus tôt), affichant une marge de 3,6%, en hausse de près de 7 points. Ce redressement s'explique par le levier opérationnel sur l'activité Printers, l'amélioration de la rentabilité de la division Products (marge d'Ebitda à 10%, 2 pts) et la baisse de 0,5 million d'euros des coûts de structure. Le résultat d'exploitation s'améliore à -1 million d'euros (contre -2 millions d'euros un an plus tôt).

Le résultat net consolidé atteint 15,1 millions d'euros, contre -1,3 million d'euros pour les seules activités poursuivies. Il intègre un résultat net des activités non poursuivies de 16,3 millions d'euros, tiré par la plus-value de 17,4 millions d'euros dégagée lors de la cession de l'activité Software en mai.

Cette transaction a permis d'assainir le bilan : Prodways affichait une trésorerie nette de 25,1 MEUR au 30 juin 2026 (hors dettes de loyers IFRS 16), contre une dette nette de 4,4 MEUR à fin 2025. Le groupe a redistribué 20 MEUR à ses actionnaires via une OPRA clôturée fin juillet 2026, entraînant l'annulation de 18,18 millions d'actions le 6 août 2026.

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