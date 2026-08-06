 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le résultat de SoftBank au premier trimestre recule de 18%
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 08:35
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge

Le groupe japonais d'investissement technologique SoftBank Group 9984.T a annoncé jeudi une baisse de 18% de son résultat net au premier trimestre. Le résultat net pour le trimestre d'avril à juin s'est élevé à 347,3 milliards de yens (2,20 milliards de dollars), dépassant les prévisions de 148,4 milliards de yens établies par quatre analystes interrogés par LSEG. Ce résultat est à comparer au bénéfice de 421,8 milliards de yens enregistré au cours de la même période l'année précédente. (1 dollar = 157,7800 yens)

Valeurs associées

NVIDIA
219,2200 USD NASDAQ +3,43%
SOFTBANK GROUP
30,000 EUR Tradegate -3,23%
T-MOBILE US
173,4600 USD NASDAQ -2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,94 +0,65%
HAFFNER ENERGY
0,42 0,00%
2CRSI
27,6 0,00%
CAC 40
8 669,3 0,00%
Or
4 252,82 +0,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank