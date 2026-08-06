Le résultat de SoftBank au premier trimestre recule de 18%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge

Le groupe japonais d'investissement technologique SoftBank Group 9984.T a annoncé jeudi une baisse de 18% de son résultat net au premier trimestre. Le résultat net pour le trimestre d'avril à juin s'est élevé à 347,3 milliards de yens (2,20 milliards de dollars), dépassant les prévisions de 148,4 milliards de yens établies par quatre analystes interrogés par LSEG. Ce résultat est à comparer au bénéfice de 421,8 milliards de yens enregistré au cours de la même période l'année précédente. (1 dollar = 157,7800 yens)