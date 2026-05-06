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Le résultat d'exploitation de Daimler Truck s'est réduit de moitié, la faiblesse de la demande et les droits de douane ayant pesé sur le marché nord-américain
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation de la directrice financière, de détails sur la division Amérique du Nord, des commandes et des perspectives aux paragraphes 4 à 6)

Daimler Truck DTGGe.DE , l'un des plus grands constructeurs de camions au monde, a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, affecté par une demande historiquement faible et par les droits de douane sur les importations sur son marché clé nord-américain.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société s'est élevé à 498 millions d'euros (583,56 millions de dollars), contre 1,08 milliard l'année dernière.

Les résultats de Daimler Truck reflètent un ralentissement marqué en Amérique du Nord, où les ventes ont chuté d'un quart pour s'établir à 29.432 unités et où les droits de douane imposés par l'administration américaine sous Donald Trump ont porté un coup dur au secteur automobile.

La division Trucks North America « continue de faire face à des vents contraires liés aux droits de douane, dont les effets se sont pleinement reflétés au premier trimestre pour la première fois », a déclaré Eva Scherer, directrice financière du groupe, dans un communiqué.

La marge sur chiffre d'affaires ajustée en Amérique du Nord est tombée à 5,4 %, contre 14,4 % l'année dernière.

Daimler Truck a néanmoins confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, soulignant que les commandes enregistrées par Trucks North America ont augmenté de 86 % par rapport à l'année précédente. (1 $ = 0,8534 euro)

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