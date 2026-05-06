Le résultat d'exploitation de Daimler Truck s'est réduit de moitié, la demande en baisse et les droits de douane ayant affecté le marché nord-américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Daimler Truck, l'un des plus grands constructeurs de camions au monde, a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, sous l'effet d'une demande historiquement faible et des droits de douane sur les importations sur son marché clé nord-américain.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de la société s'est élevé à 498 millions d'euros (583,56 millions de dollars), contre 1,08 milliard l'année dernière.

Les performances de Daimler Truck DTGGe.DE reflètent un fort ralentissement en Amérique du Nord, où les ventes ont chuté d'un quart pour s'établir à 29 432 unités. (1 $ = 0,8534 euro)