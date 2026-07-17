Le résultat d'exploitation ajusté du deuxième trimestre du fabricant d'airbags Autoliv est conforme aux prévisions

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La société suédoise Autoliv

ALV.N ALIVsdb.ST , premier fabricant mondial d'airbags et de ceintures de sécurité, a annoncé vendredi un résultat d'exploitation au deuxième trimestre conforme aux prévisions et a prévu une marge inchangée au troisième trimestre par rapport aux six premiers mois.